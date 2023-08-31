“بكام كرتونة البيض انهارده” .. أسعار البيض اليوم 31 أغسطس 2023 فى بورصة البيض والأسواق والمحلات

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إطلاق مبادرة لتوفير كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة عبر منافذها الثابتة والمتحركة التي تنتشر في مختلف المحافظات، تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الوزارة بتخفيف العبء المالي على المواطنين وزيادة توفير السلع الأساسية، وتنفيذاً لمبادرة الرئيس السيسي في مكافحة ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

تبين أن هناك ارتفاعًا في أسعار البيض بين المزارع والشركات الرئيسية لإنتاج الدواجن وبين أسعار البيض في الأسواق التي يدفعها المستهلكون، تلك الفروقات قد تكون ناتجة عن عوامل متعددة مثل تكاليف النقل والتوزيع، وكذلك تكاليف التخزين، بالإضافة إلى التغيرات في طبيعة السوق نفسها، فقد سجل البيض الأبيض 112 جنيه والأحمر 115 جنيه للكرتونة، أما البيض البلدي فكان بسعر 122 جنيه.

بورصة البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 112 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 115 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي: 122 جنيه.

أسعار البيض الأبيض اليوم في جميع الشركات

إليكم أسعار بعض الأصناف المختلفة للبيض في مصر وآخر تحديث للأسعار:

الزراعي: 111 جنيه.

الجوهري: 112 جنيه.

شوشة: 102 جنيه.

أكتوبر: 111 جنيه.

الصحراوي: 111 جنيه.

المنشية: 115 جنيه.

الحمامي: 115 جنيه.

البنا: 111.75 جنيه.

رشاد حمزه: 111.75 جنيه.

أسيوط: 112.50 جنيه.

جمعة مسعد: 117 جنيه.

سعر البيض في مصر اليوم

بالإضافة إلى ذلك تم توفير مجموعة واسعة من السلع والمنتجات الغذائية عبر المنافذ المتحركة في الأماكن العامة عبر مبادرة “خير مزارعنا لأهالينا”، وبأسعار تقل عن تلك المتوفرة في الأسواق بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30%، هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي على المواطنين وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.