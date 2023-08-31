سبب تعليق الدفعات المالية في الضمان المطور.. وزارة الموارد البشرية تُجيب

سبب تعليق الدفعات المالية في الضمان الاجتماعي قامت وزارة الموارد البشرية بتوضيحه بعد أن تساءل الكثير من المستحقين للبرنامج عنه، والجدير بالإشارة أنها قد أعلنت أيضًا عن نتائج أهلية الضمان المطور للدفعة 21 للمؤهلين والغير مؤهلين وأنه خلال أيام سيتم البدء بإيداع الدعم الشهري للمؤهلين.

سبب تعليق الدفعات المالية في الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية لكونها الوزارة المعنية ببرنامج الضمان الاجتماعي المطور وغيرها من برامج الدعم الأخرى أنه يتعين على المستفيدين التأكد من رقم الآيبان البنكي الخاص بهم، وهذا حيث أنه بحالة استعمال آيبان غير صالح يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعليق الدفعات المالية حتى بحالة كان المواطن مستحق للدعم.

ولقد طالبت من الجميع أن يقوموا بمتابعة الرقم الخاص بهم بالإضافة للحساب المصرفي حتى يتم تقديم الدعم لهم في الموعد المحدد، أما عن الأشخاص الذي يتم استعمال رقم آيبان غير صالح لهم فسوف يتم تعليق الدفعة المالية الخاصة بهم لشهر سبتمبر ولن يتمكنوا من الحصول عليها الخميس المقبل.

حل مشكلة تعليق الدفعات المالية للضمان

ذكر الحساب الرسمي الخاص ببرنامج الضمان الاجتماعي أنه بحالة تواجد رقم آيبان غير صالح للمستفيد المستحق للدعم يتعين عليه إتمام التعليمات الآتية:

التأكد من أن الحساب البنكي فعال ونشط.

مطابقة رقم الآيبان مع الهوية.

التأكد من دقة رقم الآيبان وأنه مضاف بشكل صحيح من دون تغيير بأي رقم.

الربط ما بين رقم الآيبان المقدم عبر البنك مع رقم الهوية.

موعد صرف الضمان المطور دفعة سبتمبر

حددت وزارة الموارد البشرية يوم 1 كل شهر ميلادي لصرف دعم الضمان ولكن لشهر سبتمبر سوف يتم تقديمه، حيث سيوافق الموعد المحدد يوم جمعة لذلك سوف يتم نزول الدعم في حسابات المستفيدين في الخميس الموافق ميلاديًا 31 أغسطس.