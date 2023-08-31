“لمدة 8 ساعات” .. قطع المياه عن 15 منطقة بمدينة أسوان غداً
"لمدة 8 ساعات" .. قطع المياه عن 15 منطقة بمدينة أسوان غداً
أعلنت شركة المياه والشرب والصرف الصحي في محافظة أسوان عن تنفيذ أعمال فنية تهدف إلى تحسين جودة خدمة مياه الشرب في المدينة، ونتيجة لذلك سيتم قطع المياه عن عدد من المناطق المحددة لفترة مؤقتة حتى انتهاء الأعمال الفنية المقررة.
موعد قطع المياه عن 15 منطقة بأسوان
أعلنت شركة مياه والصرف الصحي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن قطع خدمة المياه في عدد من المناطق في مدينة أسوان، ووفقًا للبيان فإن المناطق التي سيتم قطع المياه عنها تشمل: طريق النفق، أرض الجميلي، الحصايا، أطلس، فندق توليب مدخل مدينة أسوان، الجزيرة، صالح حرب، الكسارة، السيل الجديد، السيل الريفي، عباس فريد، أرض الوشوك، الشيخ هارون، عزبة الحدود، الشادر القديم، وستشهد المناطق الوسطى والحكروب ضعفًا في إمدادات المياه خلال هذه الفترة، وسيتم قطع خدمة المياه اعتبارًا من مساء يوم الجمعة، الأول من سبتمبر 2023 في تمام الساعة العاشرة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت، الثاني من سبتمبر 2023.
قطع مياه الشرب عن نصر النوبة
تهيب شركة المياه والشرب والصرف الصحي بأهالي المناطق المتأثرة والجهات الخدمية فيها بضرورة الترتيب والتجهيز لإحتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع الخدمة، ويأتي هذا الإعلان في سياق أعمال إحلال وتجديد رافع صرف صحي بنصر النوبة 2، وأعمال إحلال وتجديد طلمبات رافع وادي العرب التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، ونتيجة لذلك ستتوقف خدمة المياه في القرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة خلال هذه الفترة.
يأتي هذا الإعلان في إطار قيام الشركة بأعمال إحلال وتجديد رافع صرف صحي بنصر النوبة (2) وكذلك أعمال إحلال وتجديد طلمبات رافع وادي العرب، وقد تم قطع خدمة المياه اعتبارًا من الساعة السادسة مساءً أمس الأربعاء الموافق 30 أغسطس، وستستمر هذه الحالة حتى الساعة السادسة صباح اليوم الخميس.