تسجيل دخول منصة مدرستي للطلاب 1445 مدرستي التعليمية وخطوات التسجيل schools.madrasati.sa

منصة مدرستي هي واحدة من المنصات الإلكترونية البارزة التي أطلقتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، تهدف هذه المنصة إلى تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب والطالبات في المملكة، بالإضافة إلى دعم أعضاء الهيئة التدريسية، تسعى منصة مدرستي إلى تقديم تجربة تعليمية متكاملة تتيح للطلاب والمعلمين الوصول إلى الموارد التعليمية والدروس الصفية عبر الإنترنت.

منصة مدرستي

منصة مدرستي هي منصة إلكترونية مخصصة للطلاب والطالبات في المدارس السعودية، وهي مصممة لتسهيل التعليم عن بُعد بسهولة ويُسر، أطلقت وزارة التعليم السعودية هذه المنصة كجزء من جهودها لدعم التعليم الإلكتروني وتعزيز منظومة التعليم في المملكة، تحتوي منصة مدرستي على صفحة رئيسية إلكترونية توفر مجموعة متنوعة من الخدمات المتقدمة للطلاب، تمتاز المنصة بتقنيات حديثة تسهم في تحسين تجربة التعلم وتعزيز جودة التعليم، كما تسهم منصة مدرستي في تقديم التعليم عن بُعد بشكل متقدم وفعال، وتعزز مسيرة التعليم في المملكة العربية السعودية.

منصة مدرستي تسجيل الدخول

لتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي الإلكترونية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول مباشرة إلى الرابط الإلكتروني لمنصة مدرستي.

بعد دخولك إلى الموقع، اضغط على تبويب “تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت اوفيس”.

ستُحيل إلى الصفحة المخصصة لإدخال بيانات الدخول الخاصة بك لمنصة مدرستي.

أدخل عنوان البريد الإلكتروني في المكان المخصص له.

اضغط على أيقونة “دخول”.

ستُطلب منك منصة مدرستي تحديث كلمة المرور لحسابك بعد الدخول.

يجب إدخال كلمة مرور جديدة وتأكيدها.

بعد ذلك، ستستلم رسالة تأكيدية على هاتفك لمصادقة حسابك على منصة مدرستي.

خطوات تسجيل ولي الأمر في منصة مدرستي

لتسجيل ولي الأمر في منصة مدرستي، يُمكن اتباع الخطوات التالية: