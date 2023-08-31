تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية وتابع قرعة دوري أبطال اوروبا والدوري الاوروبي مجانا

هي من ضمن القنوات المميزة والناقلة لمحتوى رياضي كما انها تعمل على عرض الاخبار الرياضية اول بأول وتم التصريح عن بثها لقرعة دوري أبطال أوروبا على النايل سات ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية.

قناة بي ان سبورت الاخبارية

هي من ضمن اهم القنوات التي يكثر البحث عنها من قبل الكثير من عشاق كرة القدم والذي يتابعها الجميع حيث انها ستنقل نتائج القرعة وجميع المباريات القوية بين الفرق وستقام بدايتها في اليوم الخميس الموافق 31 أغسطس في مدينة موناكو بفرنسا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب.

ما هي تصنيفات قرعة دوري أبطال أوروبا

الفرق الاولي في التصفية: مانشستر سيتي، إشبيلية، برشلونة، بايرن ميونخ، نابولي، باريس سان جيرمان، بنفيكا، فينورد روتردام.

اما عن الفرق الثانية: ريال مدريد، آرسنال، مانشستر يونايتد، إنتر ميلان، بوروسيا دورتموند، لايبزيج، أتلتيكو مدريد، بورتو.

كما ان الفرق الثالثة: شاختار دونيتسك الأوكراني وميلان ولاتسيو الإيطاليين وريد بول سالزبورج النمساوي وسبورتنج براجا البرتغالي وريد ستار بلجراد الصربي.

التصنيف الرابعة تتضمن: ريال سوسييداد الإسباني وجالطة سراي التركي وسلتيك الاسكتلندي ونيوكاسل الإنجليزي ويونيون برلين الألماني ولنس الفرنسي ويانج بويز السويسري.

مواعيد دوري أبطال أوروبا 2023-2024

تقام الجولة الأولى وذلك في يومي 19 و20 سبتمبر 2023.

اما عن الجولة الثانية والتي تقام في 3 و4 أكتوبر 2023.

الجولة الثالثة في يومي 24 و25 أكتوبر 2023.

ستقام الجولة الرابعة في يومي 7 و8 نوفمبر 2023.

الجولة الخامسة والتي تقام في يومي 28 و29 نوفمبر 2023.

الجولة الاخيرة وهي التي تقام في يومي 12-13 ديسمبر 2023.

تردد قناة بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا

يمكننا مشاهدة قرعة دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ويتم من خلال الاتي.