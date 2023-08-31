“منصة مظلتي” أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية فى العراق 2023 “spa.gov.iq” الوجبه الجديدة عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

منصة مظلتي أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق ، حيث تم الإعلان عن أسماء المستفيدين من الدفعة التاسعة للرعاية الاجتماعية في العراق، وذلك عبر رابط منصة “مظلتي” للرعاية الاجتماعية. قدم الآلاف من المواطنين طلبات للحصول على هذه الرعاية، نظرًا للفقر الذي يعانون منه والركود الاقتصادي الحالي في البلاد. وفي هذا السياق، تلقت وزارة الشؤون الاجتماعية حوالي 300,000 طلب للمساعدة ،و يفضل التحقق من المصدر الرسمي للحصول على أحدث المعلومات حول الرعاية الاجتماعية في العراق.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

تأتي هذه الإعلانات كجزء من مبادرة حكومة العراق لمساعدة الأسر المحتاجة في البلاد، وذلك في ظل الركود الاقتصادي الذي يؤثر على العالم بأسره، وتم وضع العديد من الشروط التي يجب تحقيقها للحصول على هذه الرعاية، وسأوضح هذه الشروط في الفقرة التالية. بين الشروط المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق، يجب أن يكون المتقدمون من الأسر المحتاجة وأن يكون لديهم دخل شهري ضعيف. كما يجب أن ينتموا إلى عائلات ليس لديها معيل رسمي، أو أن يعاني أحد أفرادهم من إعاقة جسدية أو عقلية. تتم تحديد هذه الشروط بناءً على دراسة معينة يجريها الوزارة.

شروط الحصول على الدعم الاجتماعي في العراق

للإعلان عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق، وزارة الشؤون الاجتماعية اشترطت عددًا من الشروط، ومن بينها: