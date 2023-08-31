خبر الهنا والسرور لأصحاب المعاشات.. الإعلان عن صرف 4945 جنيهًا لهذه الفئة “شوف انت فيهم”

لم يتبق سوى ساعات قليلة على صرف معاشات شهر سبتمبر، حيث إنه من المؤكد أن تبدأ عمليات الصرف غدًا الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023، وهو الموعد الرسمي لصرف المعاشات، فضلاً عن بلوغ عدد المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية، بلغوا نحو 11 مليون قائم ومستفيد بالصرف، فضلاً عن أن قيمة المعاشات لهذا الشهر بالزيادة السنوية بلغت نحو 28 مليار جنيه.

صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن أن جميع أماكن ومنافذ الصرف المؤهلة لصرف المعاشات، على استعداد تام من أجل القيام بصرف المعاشات بقيمة الزيادة السنوية التي أقرتها الوزارة ووفقًا لتوجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإنه تم تطبيق زيادة جديدة لجميع المستفيدين أو المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية، فضلاً عن أن هذه الزيادة يتم صرفها مع المعاش الأساسي عبر فروع البنوك العاملة في مصر وكذلك المحافظ الإلكترونية ومنافذ فوري المؤهلة لصرف المعاش، فضلاً عن أن الصرف يوافق يوم 1 سبتمبر 2023.

قيمة معاشات شهر سبتمبر 2023

حددت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، قيمة معاشات شهر سبتمبر بالزيادة الأخيرة التي وصلت إلى 15%، وهي جاءت على النحو التالي:-