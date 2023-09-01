نيمار قريب من المشاركة في تشكيل الهلال امام الاتحاد في دوري روشن السعودي

ازداد البحث على مواقع التواصل الاجتماعي عن التشكيل الخاص بالهلال في مباراة الهلال والاتحاد بدوري روشن السعودي ومن خلال مقالنا سنتعرف على تشكيل الهلال امام الاتحاد في دوري روشن السعودي.

الهلال امام الاتحاد في دوري روشن السعودي

ستقام المباراة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل والتي تجمع بين الهلال ضد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث انها ستقام في يوم الجمعة المقبل الموافق 1 سبتمبر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ويتم اذاعة المباراة عبر قنوات SSC ستجد مباراة الاتحاد والهلال على شاشتها.

خطوات حجز وشراء تذاكر مباراة الهلال ضد الاتحاد 2024

يتم القيام بالدخول منصة ticketmx .

بعدها يختار مباراة الاتحاد والهلال.

ثم النقر على زر حجز الآن.

وبعد ذلك يتم تسجيل الدخول من خلال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

يقوم المشجع بتحديد عدد المقاعد التي يريدها وفئة كل تذكرة.

ثم يحدد طريقة الدفع.

ويتم بعد ذلك الضغط على زر حجز وبعد ذلك يتم طباعة التذكرة.

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تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الاتحاد غدًا

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، كوليبالي، سعود عبدالحميد.

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سالم الدوسري، مالكوم، ميشيل ديلجادو.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

تشكيل الاتحاد المتوقعة امام الهلال

حراسة المرمى: جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: فابينيو، كانتي، كورونادو، رومارينهو.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما.

واعلنت العديد من المصادر السعودية أن من المتوقع ان يشارك اللاعب البرازيلي نيمار في مباراة الهلال امام نظيرة الاتحاد مواجهة مرتقبة للغاية في الوقت الحالي.