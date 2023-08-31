تشكيل الاتحاد امام الهلال في دوري روشن السعودي

سيتم المقابلة بين نادي الهلال نظيره الاتحاد والتي تعد من ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي ويهتم الكثير بالبحث عن التشكيل للفريقين ومن خلال مقالنا سنتعرف على تشكيل الاتحاد امام الهلال.

موعد مباراة اتحاد جدة ضد الهلال

تقام مباراة اتحاد جدة ضد الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية يوم الجمعة الموافق الأول من سبتمبر 2023 في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن يتم نقلها عبر شبكة قنوات SSC السعودية.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الهلال في دوري روشن

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي – أحمد شراحيلي – عمر هوساوي – أحمد بامسعود

خط الوسط: فابينيو- نجولو كانتي- إيجور كورنادو – رومارينيو

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله – كريم بنزيما.

تشكيل الهلال المتوقع أمام اتحاد جدة في دوري روشن

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – ياسر الشهراني

خط الوسط: روبن نيفيز – كنو – سالم الدوسري

خط الوسط: روبن نيفيز – كنو – سالم الدوسري

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مباراة الهلال والاتحاد

ييتم غدًا المباراة بين اتحاد جدة السعودي والذي يتصدر بدوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، اما عن فريق الهلال الذي يحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط وتم الاعلان عن اسعار تذاكر حضور المباراة وجاءت على النحو التالي.