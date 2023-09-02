بشرى سارة للطلاب.. أفضل كليات تقبل من 50% للطلبة والطالبات خريجي الثانوية العامة 2023
كليات تقبل من 50%، يبحث جميع الطلاب في المرحلة الثالثة عن كليات تقبل من 50% حيث أن الكثير من الطلاب هذا العام لم يحالفهم الحظ في دخولهم إلى ما كانوا يتمنون نظرا لمجموعهم الضعيف، لذا أعلنت وزارة التعليم العالي عن توافر عدد من الكليات لخريجي الثانوية العامة بشعبتيها سواء الأدبي أو العلمي فقد أثار هذا الإعلان رغبة الطلاب في البحث عن الكلية التي تناسب مجموعهم، لذا فمن خلال هذا المقال سوف نعمل على توفير جميع المعلومات الخاصة بهذا الموضوع.
كليات تقبل من 50%
حصل العديد من الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية على بعض الدرجات التي تصل إلى ما يقرب من 50 ٪ أو أكثر فيبحثون الآن عن كليات تقبل من 50% يمكنهم الالتحاق بها، والتي تقع ضمن نطاق التنسيق للمدرسة الثانوية حيث جاء تنسيق المرحلة الثالثة من شعبة علمي علوم و علمي رياضة و أدبي 50% وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أن هناك العديد من الجامعات والمعاهد تنسيقها 50% فما أعلى.
الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة
كليات تقبل من 50% هي الشغل الشاغل لكثير من الطلاب هذه الفترة لذا فمن هنا سنوفر جميع هذه الكليات:
- المعهد العالي سياحة وفنادق بالإسكندرية.
- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية.
- كلية المعهد العالي الفندقي بالأقصر.
- المعهد العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير.
- المعهد العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية.
- الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط.
- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس.
- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان.
- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج.
- كلية تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.
- كلية تربية رياضية بنات الإسكندرية.
- كلية تربية رياضية بنات المنصورة.
- كلية تربية رياضية بنات المنيا.
- كلية تربية رياضية بنات بني سويف.
- كلية تربية رياضية بنات جنوب الوادي.
- كلية تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.
- كلية تربية رياضية بنات بور سعيد.
- كلية تربية رياضية بنات سوهاج.
- كلية تربية رياضية بنات أسوان.
- كلية تربية رياضية بنات بنها.