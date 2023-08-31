ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي

يهتم عدد كبير من محبي الفريقين بالبحث عن القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال والتي ستقام على ملعب الأمير عبدالله الفيصل المباراة ومن خلال مقالنا سنتعرف على مباراة الهلال والاتحاد.

موعد مباراة الاتحاد والهلال

يتم اللقاء غدًا نادي الاتحاد السعودي من دوري روشن السعودي مع نادي الهلال أيضاً الذي يسعى للفوز كل منهم وستقام المباراة في يوم الجمعة 1 سبتمبر لعام 2023 و تبدأ صافرة الحكم لبدء المباريات في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال

سيتم بث المباراة عبر قنوات SSC السعودية التي تمتلك حقوق الملكية في بث مباريات الدوري السعودي، سيتم بث مباراة الاتحاد والهلال عبر قناتها SSC1 الرياضية. كما انه يمكننا الاستمتاع بالمباراة على منصة شاهد.

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تردد قناة SSC1 على القمر الصناعي (Industrial) نايل سات

يمكننا ان نشاهد المباريات على القناة من خلال القمر الصناعي نايل سات ويتم من خلال الاتي.

تردد القناة: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 5/6.

تشكيلة نادي الاتحاد في الدوري السعودي

حارس المرمى: مارسيلو جروهي.

في الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، أحمد بامسعود، عمر هوساوي

خط الوسط: نجولو كانتي، إيجور كورنادو، فابينيو.

الهجوم: عبدالرزاق حمدالله، كريم بنزيما، رومارينيو.

تشكيل نادي الهلال في الدوري السعودي