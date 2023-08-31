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” دليلك الكامل” لأرخص معاهد الهندسة في المحافظات لطلاب الثانوية العامة 2023-2024

" دليلك الكامل" لأرخص معاهد الهندسة في المحافظات لطلاب الثانوية العامة 2023-2024

إيمان سيدمنذ 26 دقيقة
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يتطلع العديد من طلاب الثانوية العامة إلى معرفة أرخص معاهد الهندسة في مصر، وذلك بعد إعلان نتيجة تنسيق كليات الهندسة، يهدف البعض إلى اختيار معهد هندسي بأقل تكلفة لمساعدتهم في تحقيق حلمهم في دراسة الهندسة، هناك العديد من المعاهد الهندسية في مصر وتختلف تكاليف الدراسة فيها بناءً على عدة عوامل مثل نوعية المعهد والتخصص الهندسي والمكان الجغرافي.

أرخص معاهد الهندسة

المعهدتكلفة الدراسة (جنيه مصري)
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ10,684
معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي13,060
معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا14,194
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بامبابة في الجيزة21,296
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرا منت12,767
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو12,514
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش13,350
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس11,182
معهد الصفوة العالي للهندسة11,701
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة10,571
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة15,611
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة14,797
معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموة14,833
معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر13,362
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا (ك 21 طريق بلبيس بالعبور)12,701
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة15,683
المعهد الكندي العالي للهندسة ب6 أكتوبر18,847
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق15,936
معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم18,741
معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة15,936
معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر16,235
الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى18,923
معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة20,064
المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق20,064
المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة بالتجمع الخامس26,647

 

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إيمان سيدمنذ 26 دقيقة
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