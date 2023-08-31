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” دليلك الكامل” لأرخص معاهد الهندسة في المحافظات لطلاب الثانوية العامة 2023-2024
" دليلك الكامل" لأرخص معاهد الهندسة في المحافظات لطلاب الثانوية العامة 2023-2024
يتطلع العديد من طلاب الثانوية العامة إلى معرفة أرخص معاهد الهندسة في مصر، وذلك بعد إعلان نتيجة تنسيق كليات الهندسة، يهدف البعض إلى اختيار معهد هندسي بأقل تكلفة لمساعدتهم في تحقيق حلمهم في دراسة الهندسة، هناك العديد من المعاهد الهندسية في مصر وتختلف تكاليف الدراسة فيها بناءً على عدة عوامل مثل نوعية المعهد والتخصص الهندسي والمكان الجغرافي.
أرخص معاهد الهندسة
|المعهد
|تكلفة الدراسة (جنيه مصري)
|المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ
|10,684
|معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي
|13,060
|معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا
|14,194
|معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بامبابة في الجيزة
|21,296
|معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرا منت
|12,767
|المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو
|12,514
|المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش
|13,350
|المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس
|11,182
|معهد الصفوة العالي للهندسة
|11,701
|المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
|10,571
|معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
|15,611
|المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة
|14,797
|معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموة
|14,833
|معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر
|13,362
|المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا (ك 21 طريق بلبيس بالعبور)
|12,701
|المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
|15,683
|المعهد الكندي العالي للهندسة ب6 أكتوبر
|18,847
|المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
|15,936
|معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
|18,741
|معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
|15,936
|معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر
|16,235
|الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى
|18,923
|معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة
|20,064
|المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق
|20,064
|المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة بالتجمع الخامس
|26,647