التاجر مش هيغشك!.. اسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2033 بعد الزيادة الجديدة + هذا حصة كل فرد

اسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023، تسببت تصريحات وزير التموين في إثارة جدلٍ حاد بين المواطنين، إلا أن هذا الجدل لم يدم طويلاً، حيث تدخلت وزارة التموين من خلال متحدثها الرسمي لتوضيح الوضع، أكد المتحدث أن الجدل المحيط بتوفر الأرز لم يكن له أساس من الصحة، وأنه سيكون متاحاً في نقاط التوزيع التمويني خلال شهر أكتوبر بشكل طبيعي عبر استخدام بطاقات التموين، بالتالي تبين أن الأخبار التي تروج لفكرة رفعه من البطاقات التموينية غير صحيحة تماماً، ولكن الأولوية للزيت والسكر.

اسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر

تفضلوا بمعرفة اسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023:

ستكون زجاجة سعة 1 كجم من السكر المعبأ متاحة بسعر 12.60 جنيهًا.

زيت الخليط، فسعر زجاجة سعة 800 ملليتر سيكون 30 جنيهًا.

كيس من أرز معبأ بوزن 1 كجم بسعر 12.60 جنيهًا.

دقيق وزنها 1 كجم متاحة بسعر 18 جنيهًا.

وأخيرًا، ستجدون عبوة مكرونة وزنها 800 جرام بسعر 13 جنيهًا.

إلغاء صرف الارز على بطاقات التموين

صرح السيد دايرة نائب وزير التموين بمحافظة الدقهلية خلال حوار تلفزيوني أمس، بأن حصة الدعم المقدمة من خلال بطاقة التموين للمواطنين تبلغ حوالي 50 جنيهًا، وأوضح أن الأولوية في صرف هذه الحصة تخصص لشراء الزيت والسكر من خلال البطاقة، مشددًا على أن عدم توفير الأرز عبر نظام التموين لا يعود إلى نقص الإمدادات أو وجود أزمة في السوق، بل لأسباب أخرى.

حصة الفرد في التموين لشهر سبتمبر 2023

ستكون الأول من سبتمبر فرصة المواطنين لاستلام سلع التموين من نقاط التوزيع، هذا الشهر تم وضع إرشادات صرف محددة من وزارة التموين تشمل:

تقديم زجاجة زيت 800 جرام لكل فرد بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة.

توزيع 2 كيلو سكر لكل فرد بحد أقصى 8 كيلو للبطاقة.

تخصيص 1 كيلو أرز للبطاقات التي يكون عدد أفرادها أقل من 4، و 2 كيلو للبطاقات التي يكون عدد أفرادها 4 أشخاص أو أكثر.

توزيع 800 جرام من مكرونة للبطاقات التي يكون عدد أفرادها أقل من 4، و2 عبوة من 800 جرام للبطاقات التي يكون عدد أفرادها 4 أشخاص أو أكثر.

وبإمكان المواطنين استلام باقي السلع المستحقة والتي تشمل الزبدة النباتية، والدقيق المعبأ، والطحينة البيضاء، والتونة، والمربى، ليصبح إجمالي السلع المتاحة في نقاط التوزيع هو 30 سلعة.