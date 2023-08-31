“بشرى سارة” لأصحاب المعاشات زيادة مالية بقيمة 750 جنيه .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

ستقوم هيئة التأمينات والمعاشات في مصر بصرف معاشات شهر سبتمبر للمواطنين المستحقين، بدءًا من الأول من سبتمبر 2023، ويستمر هذا الصرف حتى السابع من سبتمبر، يعتبر هذا الإجراء من بين الخطوات الحكومية الهامة لدعم أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على هذه المدخرات كمصدر أساسي للدخل.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

للشريحة الأولى من أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش أكثر من 1000 جنيه، سيتم صرف المعاشات يومي 1 و2 سبتمبر 2023.

للشريحة الثانية من أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش أكثر من 2000 جنيه، سيتم صرف المعاشات يومي 3 و5 سبتمبر 2023.

أما للشريحة الثالثة من أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش أكثر من 3000 جنيه، سيتم صرف المعاشات يومي 6 و7 سبتمبر 2023.

جدول زيادة معاشات شهر سبتمبر 2023

زيادة الشريحة الأولى من 1300 جنيه إلى 1495 جنيهًا.

زيادة الشريحة الثانية من 2300 جنيه إلى 2645 جنيهًا.

زيادة الشريحة الثالثة من 3500 جنيه إلى 4025 جنيهًا.

زيادة الشريحة الرابعة من 4300 جنيه إلى 4945 جنيهًا.

زيادة الشريحة الخامسة من 5300 جنيه إلى 6095 جنيهًا.

زيادة الشريحة السادسة من 6500 جنيه إلى 7475 جنيهًا.

أماكن صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

البريد المصري.

منافذ شركة فورى.

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM.

البنوك التجارية.

بنوك القرى.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

موعد زيادة معاشات 2023

تم زيادة المعاشات بنسبة 15%، وتم صرفها بحد أدنى 170 جنيهًا وبحد أقصى 1635 جنيهًا، وذلك خلال شهر أبريل الماضي، وجاء هذا التوقيت لزيادة المعاشات استنادًا إلى القانون الذي نص على أنه يتم زيادة المعاشات في 30 يونيو من كل عام، اعتبارًا من أول يوليو، بنسبة تعادل معدل التضخم بحد أقصى 15%.