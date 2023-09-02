اعرف الرسمي.. موعد بدء الدراسة في الجامعات والمدارس والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024

موعد بدء الدراسة في الجامعات، يرغب العديد من الطلاب الجدد في الجامعات في مصر معرفة موعد بدء الدراسة في الجامعات للعام الدراسي الجديد 2023/2024، خاصة وأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية تقترب من نهاية كل أعمال التنسيق للمدارس الثانوية العامة كما أن الوزارة قد حددت أيضا تاريخ بدء الدراسة في الجامعة ومواعيد أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول وكذلك بداية الترم الثاني والامتحانات النهائية، فتابعوا معنا من خلال هذا المقال نوضح لكم بالتفصيل الخريطة الزمنية لهذا العام الجديد.

موعد بدء الدراسة في الجامعات

كشف المجلس الأعلى للجامعات في مصر عن موعد بدء الدراسة في الجامعات برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، حيث أكد أن الدراسة ستبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 وفقا لخريطة زمنية أقرها المجلس، كما أن الوزارة تناشد الطلاب وأولياء الأمور بضرورة عدم الاسترشاد بالشائعات والمعلومات الخاطئة والحصول على معلومات من مصادر رسمية، وأشار المجلس الأعلى للجامعات أن الاستعدادات لاستقبال السنوات الجامعية الجديدة في مختلف الجامعات على مستوى الجمهورية تتم بشكل منظم ومنتظم دون أي مشاكل أو عقبات. مؤكدة على أنه لا صحة لما يتداول بشأن تأجيل الدراسة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 في الجامعات والمدارس

بعد التعرف على موعد بدء الدراسة في الجامعات يجب عليك النظر في الخطة الدراسية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم وكذلك وزارة التعليم العالي للعام الدراسي الجديد وهي تكون كالتالي:-

تبدأ جميع الجامعات الدراسة يوم 30 سبتمبر الموافق يوم السبت.

امتحانات الفصل الدراسي الأول للجامعات سوف تنعقد يوم 9 يناير عام 2024.

إجازة منتصف العام الدراسي الجديد للجامعات في 27 يناير 2024.

بداية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للجامعات في 10 فبراير 2024.

نهاية الدراسة للفصل الدراسي الثاني للجامعات في 30 مايو 2024.

أما عن الخريطة الزمنية للمدارس فجاءت على النحو التالي:-