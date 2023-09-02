“استعد للدراسة” حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2023-2024 بسبب متحور كورونا الجديد EG5 وهذا هو الموعد الرسمي لبدء الدراسة

حقيقة تأجيل الدراسة، انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من الأخبار والشائعات التي تؤكد تأجيل بدء العام الدراسي الجديد، ولكن من جانبها فأوضحت وزارة التربية والتعليم حقيقة تأجيل الدراسة حيث أنه بعد ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا EG5 وتم الإعلان عنه رسمياً من قبل وزارة الصحة ازداد قلق أولياء الأمور على أطفالهم ويتساءلون هل سيتم تأجيل الدراسة لحين وضع خطة صحية بالمدارس؟ وهذا بعدما تداول على صفحات التواصل الاجتماعي أخبار كثيرة تدل على أن الدراسة ستأجل ويريدون معرفة هذا الخبر حقيقة أم شائعة.

حقيقة تأجيل الدراسة في مصر

نشرت وزارة التربية والتعليم تقريرا للرد على حقيقة تأجيل الدراسة في مصر لهذا العام بسبب كثرة الشائعات المنتشرة حول هذا الموضوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن الوزارة لن تسمح بالكثير من الجدل في هذا الشأن، وأكدت على أن موعد بدء الدراسة سيكون في نفس موعدها المحدد في 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر على أقصى تقدير، وستكون المدارس في أيامها الطبيعية من الأحد إلى الخميس، وستكون هناك إجراءات صارمة وتعقيم في المدارس.

موعد بدء الدراسة في مصر 2024

بعد أن أوضحت وزارة التربية والتعليم وكذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا صحة لما يتردد بشأن تأجيل بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 وأن الدراسة ستكون في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024، حيث من المقرر أن تبدأ الدراسة في الجامعات والمدارس يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وأكدت على أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية ستقوم بكافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من هذا المتحور من تعقيم المدارس والالتزام بكافة التدابير الاحترازية.