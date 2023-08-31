تعرف على موعد قرعة الدوري الأوروبي 2024 والقنوات الناقلة للمباريات بالكامل

متابعي الدوري الأوروبي لعام 2024 يتساءلون في الوقت الحالي عن موعد قرعة الدوري الأوروبي 2024 وكذلك القنوات الناقلة لهذه القرعة وما هي الفرق المشاركة في هذا الدوري هذا العام، وفي تقرير اليوم نوضح لكم متى تنطلق القرعة ومتى ينطلق الدوري بناء على تصريحات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ففضلًا كونوا معنا.

موعد قرعة الدوري الأوروبي 2024

حسب ما أعلن عنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فإنه مقرر إقامة قرعة الدوري غدًا الجمعة الموافق الأول من شهر سبتمبر من عام 2023، حيث تنطلق القرعة في تمام الساعة 12 ظهرًا وفقًا للتوقيت المحلي للقاهرة والرياض، والساعة الثالثة بالتوقيت المحلي للإمارات العربية المتحدة، مع العلم أن أكثر الأندية المتوجة بلقب بطل الدوري الأوروبي هو إشبيلية، كما أنه الحامل للبطولة النسخة الماضية.

موعد مباريات الدوري الأوروبي 2024

وضحنا لكم موعد قرعة الدوري الأوروبي 2024، وبالنسبة لموعد مباريات الدوري الأوروبي فمن المفترض أن تنطلق في الموعد التالي:

الجولة الأولى يوم الحادي والعشرين من شهر سبتمبر من عام 2023.

الجولة الثانية يوم الخامس من شهر أكتوبر من عام 2023.

الجولة الثالثة يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر من عام 2023.

الجولة الرابعة يوم التاسع من شهر نوفمبر من عام 2023.

الجولة الخامسة يوم الثلاثين من شهر نوفمبر 2023.

الجولة السادسة يوم الرابع عشر من شهر ديسمبر من عام 2023.

حيث الفرق المشاركة بهذا الدوري هم ليفربول وست هام وبرايتون وباير ليفركوزن وفرايبورغ وفياريال ورما وأتالانتا ومولده وكابي حيفا.