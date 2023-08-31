رسميًا “موعد التوقيت الشتوي 2023” وفقًا ما تم إعلانه من المجلس الوزراء المصري

بحث الكثير من المواطنين والمواطنات في الوقت الحالي بجمهورية مصر العربية عن موعد التوقيت الشتوي 2023، حيث نحن على وشك أن ينتهي فصل الصيف ويبدأ فصل الخريف، ثم وصولًا إلى فصل الشتاء، وفي تقرير اليوم نوضح لكم متى نهاية العمل بالتوقيت الصيفي وبدء العمل بالتوقيت الشتوي والذي يقوم بتأخير الساعة 60 دقيقة، فضلًا كونوا معنا.

موعد التوقيت الشتوي 2023

حسب ما أعلنه مجلس الوزراء المصري في وقت سابق فإن العمل بالتوقيت الصيفي بدأ من شهر أبريل المنصرم ومستمر العمل به حتى نهاية شهر أكتوبر، حيث الخميس الأخير من شهر أكتوبر هو موعد تغيير الزيادة وزيادة 60 دقيقة عليها، حيث تأخير الساعة 60 دقيقة للوراء، حيث المواعيد على النحو التالي:

يبدأ التوقيت الصيفي يوم 28 من شهر أبريل من عام 2023، على أن ينتهي يوم 27 من شهر أكتوبر من عام 2023.

يبدأ التوقيت الشتوي 2023 يوم الخميس السابع والعشرين من شهر أكتوبر من عام 2023 ويستمر لمدة ست شهور، ثم يتغير للتوقيت الصيفي في أبريل 2024، حيث تحديًا في اليوم الثامن والعشرين من شهر أبريل من العام الميلادي القادم 2024 إن شاء الله.

مميزات التوقيت الصيفي عن الشتوي

وضحنا لكم موعد التوقيت الشتوي 2023، وبالنسبة للتوقيت الصيفي فهو مميز وأفضل عن التوقيت الشتوي، فيكفي أن الإنتاج يزيد به ويكون أمام الفرد وقت كبير لإنجاز الكثير من المهام، وما يتميز به التوقيت الصيفي أيضًا أنه يقوم بترشيد استهلاك المصادر المختلفة والتي هي الكهرباء والسولار والغاز والبنزين.