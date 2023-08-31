هل سيتم صرف المعاشات غدا أم لا مع الزيادة الجديدة؟.. تعرف على التفاصيل

هل سيتم صرف المعاشات غدا أم لا مع الزيادة الجديدة عبر موقعنا، حيث يتساءل الكثيرين عن هذا الأمر بالتزامن مع اقتراب موعد الصرف لكافة المستفيدين حول جمهورية مصر العربية، حيث تسعى الحكومة المصرية لتقديم يد العون من خلال توفير كافة المعلومات والمواعيد التي تخص صرف المعاشات، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

هل سيتم صرف المعاشات غدا؟

يبحث الكثيرين من أصحاب المعاشات داخل أراضي جمهورية مصر العربية عن هل سيتم الصرف غدًا نظرًا لأن اليوم الأول من شهر سبتمبر هو غدًا الموافق يوم الجمعة فجاء الرد من قبل الجهات المسؤولة نعم سيبدأ الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلية من الغد بالإضافة للزيادة المُقررة مُنذ أبريل الماضي لعام 2023 وهي تُقدر بنسبة 15%.

زيادة المعاشات الجديدة 2023

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعية المصرية عن مقدار الزيادة والتي تتراوح ما بين 175 وحتى 1635 جنيه مصري، حيث يتساءل كافة المواطنين أصحاب المعاشات عن النسبة المُقررة وهي 15% لكي يواجهون زيادة الأسعار التي تُعاني منها كافة دول العالم في الآونة الاخيرة حيث تسعى لتوفير يد العون للجميع لإعاناتهم على متطلبات الحياة.

الجدير بالذكر أن صرف المعاشات يبدأ من أول يوم في الشهر وهو غدًا 1 سبتمبر لعام 2023 ويستمر حتى يوم الخامس أو السادس من ذات الشهر، وتسعى الوزارة لتقديم يد العون لأصحاب المعاشات لإعاناتهم على متطلبات الحياة بشكل مستمر أما بالنسبة لأماكن الصرف فيتم صرفها البريد المصري، وجميع البنوك ومنافذ فوري وأيضًا ماكينات الصراف الآلي.