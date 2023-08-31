استعلام كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 والحصول على السيارات المجهزة “من هنـــا”

واحدة من الخدمات التي تقوم وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية بتقديمها إلى المواطنين والمواطنات من ذوي الاحتياجات الخاصة هي كارت الخدمات المتكاملة، حيث من خلال هذا الكارت يمكن تقديم عدد لا حصر له من الخدمات، ولذا وجدنا عدد كبير من المواطنين يتساءلون عن رابط استعلام كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 وأبرز المزايا التي يقدمها هذا الكارت إلى حامليه، فدعونا نوضح لكم كل هذا في تقرير اليوم، فكونوا معنا.

استعلام كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

عدد كبير من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة يرغبون في عمل استعلام عن الكارت والتأكد هل تم صدور الكارت ومن حقهم، أم أنهم لا يستحقون الحصول على هذا الكارت، خصوصًا أن هذا الكارت يتم منحه للمعاقين بنسب معينة وليس كل ذوي الاحتياجات الخاصة، ويمكن من خلال الرقم القومي الخاص بالمعاق الاستعلام عن صدور الكارت من عدمه من خلال التالي:

عليك أن تتوجه في البداية إلى الموقع الرسمي التابع لوزارة الصحة الخاص بالخدمات المتكاملة.http://pod.mohp.gov.eg/Register.aspx

اضغط على أيقونة الطلب، ثم أدخل رقم البطاقة الخاصة بك أو الرقم القومي.

انقر على بحث وبعدها سيتم إعلان نتيجة طلبك أمامك بالتفصيل.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

وضحنا لكم رابط عمل استعلام كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023، وبالنسبة للمميزات التي منحها حامل هذا الكارت، فهي على النحو التالي: