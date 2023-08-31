رابط نظام نور النقل المدرسي 1445 دخول رافد نظام نور لولي الأمر

تم الاعلان من قبل نظام نور عن اتاحة النقل المدرسي وهو الذي يختص في النقل لمنظومة النقل الحكومية في المدارس حيث انه تم فتح باب التسجيل في النقل لهذا العام 1445 ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط نظام نور النقل المدرسي 1445.

نظام نور النقل المدرسي 1445

يمكننا ان نتقدم من قبل نظام نور بالحجز والذي يعمل على انتظام أسطول النقل المدرسي.

يدفع رسوم الحجز وهي سعر رمزي حيث يسهم في استمرار المنظومة.

كما انه يتم القيام بالتسجيل بشكل الكتروني ويتم دفع مبلغ 200 ريال كمصاريف انتقال للطالب أو الطالبة ويوجد بعض من الفئات المعفاة من المصاريف ومنهم أبناء الضمان الاجتماعي ولابد من تقديم الاوراق التي توضح ذلك لادارة المدرسة.

كيفية التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور

الدخول على رابط حجز النقل المدرسي على نظام نور للعام 1445.

ثم يتم القيام بالدخول على خدمة النقل المدرسي.

بعدها يتم تحديد اسم المستفيد من الخدمة.

يتم اختيار أيقونة النقل المدرسي.

تحديد نظام السداد ثم يتم السداد بمبلغ 200 ريال وانه تم تحديد الفئات الغير دافعة لهذا المبلغ والغير قادرة.

إرسال الطلب وتقوم الوزارة بدراسته ثم إبلاغ ولي الأمر بالتسجيل التي تم القيام به.

ما هي اهم شروط التسجيل في النقل المدرسي