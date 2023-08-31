رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 عبر “moss.gov.eg”

عدد كبير من المواطنين المسجلين في برنامج تكافل وكرامة يبحثون في الوقت الحالي عن رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023، وذلك من أجل التعرف هل هم مشمولين في المعاش الشهري وينزل لهم غدًا من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية، وفي تقرير اليوم نوضح لكم كيف يمكن الاستعلام عن هذه الأسماء ومتى ينزل المعاش الشهري من برنامج تكافل وكرامة، فضلًا تابعونا.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي والشؤون للمواطنين في جمهورية مصر العربية الاستعلام عن الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة، حيث يمكن الاستعلام عن الأسماء من خلال اتباع الخطوات التالية:

عليك أن تتجه في البداية إلى موقع معاش تكافل وكرامة الموجود على شبكة الإنترنت.http://moss.gov.eg./

أضف الرقم القومي الخاص بك والاسم رباعي.

اختر على الاستعلام عن تكافل وكرامة.

بعدها يظهر لك قائمة بأسماء المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

موعد نزول معاش تكافل وكرامة 2023

وضحنا لكم رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023، وبالنسبة لموعد نزول المعاش الشهري فهو ينزل في بداية كل شهر ميلادي لجميع المواطنين والمواطنات المستفيدين من هذا الدعم، حيث مقرر أن ينزل المعاش شهر سبتمبر في الموعد التالي:

يوم الجمعة الموافق الأول من شهر سبتمبر من عام 2023، حيث يوم السادس عشر من شهر صفر من عام 1445.

مع العلم أن هذه المعاشات تنزل