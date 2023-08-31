استقبل الآن “تردد قناة طيور بيبي 2023” TOYOR BABY على نايل وعرب سات

واحدة من القنوات التي اهتم بها عدد كبير من الآباء والأمهات في جميع أنحاء الوطن العربي هي قناة طيور الجنة وقناة طيور بيبي التابعة لها، ولهذا السبب نجد الكثيرون يبحثون الآن عن تردد قناة طيور بيبي 2023 وطريقة تثبيت تردد القناة على القمر الصناعي الخاص بهم، وذلك من أجل الاستمتاع بالمحتوي المشوق التي تقوم بعرضه القناة على شاشتها، لذا دعونا نوضح لكم في تقرير اليوم التردد وكيف يمكن الاستمتاع بمحتوى القناة، فضلًا كونوا معنا.

تردد قناة طيور بيبي 2023

تقوم قناة طيور بيبي بعرض باقة من الأغاني المناسبة للأطفال من عمر يوم وحتى عمر 18 سنة، والأهم من ذلك أن هذه الأناشيد التي تقدمها تكون عبارة عن نصائح ولكن في صورة أناشيد، أي النصيحة تُقدم للمستفيد بطريقة غير مباشرة وبالتالي يكون استجابة الأطفال أكبر، وتأتي إحداثيات تردد القناة على النحو التالي:

تردد القناة على النايل سات

تردد القناة هو 12226.

اتجاه الاستقطاب هو العمودي.

معدل التصحيح هو 5/6.

معدل الترميز هو 27500.

تردد القناة على عرب سات

تردد القناة هو 11393.

اتجاه الاستقطاب هو العمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

معدل الترميز هو 27500.

طريقة تثبيت تردد قناة طيور بيبي 2023

وضحنا لكم الإحداثيات الخاصة بـ تردد قناة طيور بيبي 2023، وبالنسبة لطريقة تثبيت التردد فهي على النحو التالي: