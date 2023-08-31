مبروك ياعم حقك هتاخده تالت ومتلت!! صرف بدل غلاء المعيشة مع معاشات سبتمبر 2023 قيمته 750 جنية لخمس فئات فقط “أعرفهم من هنـــا”
حقيقة صرف بدل غلاء المعيشة مع معاشات سبتمبر 2023، مع زيادة معدلات التضخم وزيادة تحديات تحسين الأوضاع المعيشية، تصبح علاوة غلاء المعيشة من أهم الأمور التي ينتظرها جميع الموظفين وأصحاب المعاشات في مصر وهذا القرار يأتي خلال توجيهات القيادة السياسية لتخفيف عبء التضخم على كافة الموظفين وأصحاب المعاشات حيث أصدرت الحكومة قانوناً يهدف إلى صرف علاوة غلاء المعيشة لجميع الموظفين والعاملين داخل الجهاز الإداري للدولة.
حقيقة صرف بدل غلاء المعيشة مع معاشات سبتمبر 2023
في الفترات الأخيرة تداولت بعض الأخبار عن صرف غلاء المعيشة بمبلغ قيمته 300 جنيه وسيتم صرفها للموظفين وجميع أصحاب المعاشات وذلك بدايةً من شهر سبتمبر المقبل وتداولت بعض الأخبار أيضاً بشأن صرف 300 جنيه لكافة الموظفين بالإضافة إلى المعاشات التي سيتم صرفها شهرياً بدايةً من كل شهر وذلك لمواجهة ظروف البلاد الاقتصادية والقدرة على التعايش وسط الغلاء.
شروط الحصول على منحة بدل غلاء المعيشة
هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لكي تحصل على منحة بدل غلاء المعيشة ومن أهم هذه الشروط كالآتي:
- يشترط أولاً لإصدار هذه العلاوة موافقة مجلس النواب ويتم ذلك عن طريق تقديمها من خلال الحكومة ومناقشتها وإقرارها من خلال البرلمان.
- حتى يتم صرف هذه العلاوة يجب متابعة كافة الإجراءات والقوانين المحددة التي تضمن توزيعها بطريقة صحيحة وعادلة ومن ضمن هذه الإجراءات مراعاة ميزانية الدولة وجميع احتياجات القطاعات المتنوعة.
- بالنسبة لبعض الموظفين وأصحاب المعاشات يتم تحديد مبلغ العلاوة تبعاً للقوانين والتشريعات المعمول بها وذلك بعد أن يتم احتساب المبلغ وفقاً للتضخم والمعدلات المعيشية.