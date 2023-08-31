كندة علوش ردًا على الصور المنتشرة “أنا حامل وعلى وشك الولادة وده سبب زيادة وزني” .. أعرف التفاصيل

حقيقة حمل كندة علوش، كشفت الفنانة كندة علوش زوجة الممثل عمرو يوسف عن حملها وإنجابها لنجلها الثاني “كريم عمرو يوسف” في خبر صادم للجميع وذلك في فترة اختفاء كندة لفترة طويلة ولكنها كشفت عن صحة الخبر و أوضحت الكواليس الصعبة التي مرت بها هي وأسرتها مع طفلهم الثاني الذي تم ولادته قبل موعده طبيعي وأعلنت عن هذا الأمر خلال صفحتها الرسمية وأكدت أيضاً أن نجلها وصل إلى الدنيا قبل موعده بثلاثة أشهر وولد في بداية الشهر السابع من الحمل.

حقيقة حمل كندة علوش

زادت محركات البحث على جوجل من خلال جمهور كندة علوش عن حقيقة حملها وذلك بعد ظهورها بعد فترة اختفاء طويلة حيث:

أوضحت الفنانة كندة علوش عن حقيقة حملها أوضحت الكواليس الشديدة التي مرت بها هي وزوجها بسبب ولادة الطفل قبل موعده الطبيعي بثلاثة أشهر.

أكدت كندة علوش أن نجلها وصل إلى الدنيا بسلام ولكن قبل موعده الطبيعي وتمت ولادته في بداية الشهر السابع من فترة الحمل.

تطلب الأمر وضعه داخل حضانة الأطفال لفترة طويلة وذلك لأنه كان صغير الحجم ولابد من الاطمئنان على قلبه وجهازه التنفسي وتصف هذه الفترة بأنها من صعبة للغاية.

زيادة وزن كندة علوش بسبب حملها

أوضحت كندة علوش في مكالمة هاتفية بعد صورتها التي أثارت الجدل على السوشيال ميديا لأول ظهور لها بعد اختفائها لفترة طويلة أن سبب زيادة وزنها من 10 إلى 15 كيلو هو الحمل والولادة وأوضحت أيضاً أنها لم تشارك في فعاليات مهرجان فينسيا بسبب ظروف الطفل.