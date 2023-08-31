موعد متى اجازة اليوم الوطني ١٤٤٥ واهم الفاعليات للاحتفال به وخصومات بالعديد من المتاجر الكبري تصل 85%

يهتم الكثير من السعوديين بالتعرف على موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 1445 والذي يعتبر عطلة رسمية حيث يحتفل خلالها المواطنون بتوحيد المملكة وتغيير اسمها من مملكة الحجاز للملكة العربية السعودية ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد متى اجازة اليوم الوطني ١٤٤٥.

موعد متى اجازة اليوم الوطني ١٤٤٥

سيكون موعجد اليوم الوطني السعودي هو في 23 سبتمبر من كل عام، وسيتم احتفال المواطنين في السعودية بالعيد رقم 93 ويتم الحصول على اجازة لمدة 3 ايام كما ان شعار اليوم الوطني أصبح يحمل شعار نحلم .. نحقق هذا العام وذلك حتى يتم رؤية المملكة بصورة افضل خلال عام 2023 كما انه يعمل على الوحدة الوطنية بين المواطنين بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العرق أو الأصل.

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إجازة اليوم الوطني السعودي 1445

صرحت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية عن ان اليوم الوطني إجازة رسمية حيث يعتبر من ضمن العطلات بالمملكة من كل عام، وتكون العطلة الرسمية مطولة مكونة من 3 أيام بداية من الخميس 21 سبتمبر المقبل الموافق 6 من ربيع الأول 1445 وحتى السبت الموافق 23 سبتمبر 2023، المتزامن مع 8 ربيع الأول المقبل كما انه يتم الاحتفال به من خلال بعض من الخصومات والعروض التي توجد في عدد من الهايبرات كما تزين الشوارع بالاحتفال بهذا اليوم يتم القيام ايضًا ببعض من الالعاب النارية والموسيقى ويتم اقامة عدد كبير من الحفلات التي يحضرها الكثير من الافراد فرحتنا بالانتصار في بلادهم العظيم.