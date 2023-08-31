رابط التسجيل في شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي للاعلان رقم 17 من خلال cservices.shmff.gov.eg

يهتم الكثير من المواطنين عن كيفية التقدم بطلب لحجز وحدة سكنية وذلك من ضمن شقق الإسكان الاجتماعي والتي تتم من خلال الموثع الالكتروني ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط التسجيل في شقق الإسكان الاجتماعي.

رابط التسجيل في شقق الإسكان الاجتماعي

يمكن للكثير القيام بحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023ويمكننا الاستعلام ويتم من خلال الاتي.

الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

ثم يتم النقر على مركز خدمة المواطنين.

النقر على زر الحجز.

حيث انها قد تظهر قائمة من الخدمات المتاحة.

يمكننا ان نقوم باختيار متابعة الملفات بشركات الاستعلام.

إدخال الرقم القومي وكلمة المرور.

اضغط على كلمة تسجيل.

تظهر كافة تفاصيل الطلب.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالهاتف

يمكننا الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي عن طريق الهاتف ويتم من خلال الاتصال على الارقام الاتية.

يمكن ان يتم الاتصال برقم صندوق الإسكان الاجتماعي الهاتف المحمول ويتم من خلال الاتي 1188 أو 5999 أو 5777 ثم يتم القيام بالاتصال برقم صندوق الإسكان الاجتماعي الأرضي 090071117.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

لابد من ان تتوافر عدد من المعايير التي لابد من توافرها ومنها.