اعرف هتقبض كام.. جدول زيادة معاشات شهر سبتمبر 2023 ومواعيد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

زيادة معاشات شهر سبتمبر، يبحث الجميع عن زيادة معاشات شهر سبتمبر 2023 حيث يتساءل أصحاب المعاشات عن موعد الزيادة الجديدة في المعاشات، بعد أن كشفت هيئة الضمان الاجتماعي عن موعد صرف معاشات لهذا الشهر، حيث يسعى الجميع إلى التعرف على قيمة المعاش الخاص به بعد الزيادة وذلك ما سنتابعه معكم خلال السطور القادمة من هذا المقال.

زيادة معاشات شهر سبتمبر 2023

بعد الإعلان عن زيادة معاشات شهر سبتمبر 2023 بقيمة 15 % وبحد أقصى مبلغ 1635 جنية فيتطلع الجميع لمعرفة الموعد المحدد للصرف، ومن المقرر أن يبدأ صرف معاشات سبتمبر يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر وفي السطور التالية نوضح تفاصيل عن الزيادة الجديدة لأكثر من 11 مليون مستفيد، حيث تقدم الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي عدة طرق لصرف المعاشات لتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم دون معاناة ويمكن للمواطنين صرف معاشات سبتمبر 2023 من خلال منافذ البيع المختلفة مثل: ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد المصري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة والفروع وبنك ناصر الاجتماعي ومنافذ فوري.

جدول زيادة معاشات شهر سبتمبر

يبحث الجميع عن جدول زيادة معاشات شهر سبتمبر ليتمكنوا من معرفة صافي معاشهم بطريقة صحية وإليكم هذا الجدول: