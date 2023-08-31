اظبط تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2023 batoot kids لمشاهدة افلام الكرتون على مدار اليوم

تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2023، تزايد البحث خلال الفترة الأخيرة حول تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2023 التي تعد واحدة من القنوات الفضائية التي يعشقها الاطفال، نظرا لأنها على مدار الساعة تقوم بعرض مجموعة من الافلام والمسلسلات الكرتونية الجميلة، وكذلك عدد من الاغاني والاناشيد الممتعة التي تعلم الاطفال العديد من الأشياء المفيدة.

تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2023

من خلال تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2023 يمكنك مشاهدة عدد من افلام ومسلسلات الكرتون المتميزة التي انتجتها شركة “ديزني”، حيث تستهدف القناة الاطفال الصغار من عمر شهور وحتى 14 عام،وتقوم بعرض مسلسلات يحبونها كثيرا مثل:”الجميلة والوحش، طرازان، شركة المرعبين المحدودة، السمكة نيمو، الاسد الملك،…”، كما تقوم بعرض حلقات منفصلة من المسلسل الكرتوني الاشهر عالميا “توم وجيري” الذي يعشقه الكبار قبل الصغار، وتهدف القناة إلى نقل القيم والأخلاق السلوكية إلى الصغار وتشجيعهم على اكتساب مفاهيم تعليمية وتربوية سليمة، إضافةً إلى ذلك، تعمل القناة على ترسيخ القيم الأخلاقية والدينية في نفوس الأطفال، واليكم تردد قناة بطوط 2023 على النايل سات:

يتم استقبال القناة من خلال القمر الصناعي : النايل سات.

يجب كتابة تردد قناة بطوط كيدز كالتالي : 11594.

كما يتم إدخال معدل الترميز التالي : 27500.

بالإضافة إلى معدل الاستقطاب للقناة : رأسي.

ثم يتم كتابة معامل تصحيح الخطأ التالي : ⅚.

ضبط تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2023

كما يمكنك استقبال تردد قناة بطوط كيدز 2023 على جهاز الريسيفر بسهولة لتمتع أطفالك بما تعرضه على مدار اليوم: