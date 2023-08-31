رابط epedu.gov.iq نتائج المتميزين 2023 للطلاب في العراق عبر موقع الوزارة التربية

يمكننا ان نستعلم عن نتائج المتميزين للعام الجاري 2023 والتي يتم الاعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط epedu.gov.iq نتائج المتميزين 2023 للطلاب.

نتائج المتميزين 2023 للطلاب في العراق

تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية عن أنه سيتم إعلان نتائج الامتحانات الخاصة بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في مختلف أنحاء العراق خلال الساعات القادمة و ذلك بعد ان يتم القيام بالانتهاء من عملية تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب والتأكد من تدقيقها ويتم التعرف عليها بشكل إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة ويمكننا الاستعلام من خلال الاتي.

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ثم يتم النقر على قسم الخدمات الإلكترونية الموجودة من خلال الموقع.

الضغط على نتائج المتميزين 2023.

كتابة كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب.

ثم يتم القيام بالتأكد من صحة البيانات لإتمام عملية الاستعلام عن النتائج.

يتم النقر على زر عرض النتيجة.

سوف يتم عرض النتيجة الخاصة امامك.

شروط القبول في مدارس المتميزين 2023

صرحت وزارة التربية العراقية عدد من الشروط والمعايير التي يجب توافرها لكي يتم التقديم في مدارس المتميزين 2023، ومنها.