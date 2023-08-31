خطوات ورابط التسجيل في اكسبو قطر 2023 والشروط المطلوبة

رابط التسجيل في اكسبو قطر 2023، بدأ عدد كبير من الشباب من شتى الجنسيات في البحث عن رابط التسجيل في اكسبو قطر الذي يعد من أهم البرامج التي تقدمها الدولة القطرية للشباب للاستفادة من العمل التطوعي والذي من خلاله استطاعت أن تلفت أنظار العالم بأكمله في تحوبل الصحراء إلى بقعة زراعية تتحاكي عنها الدول العربية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل في اكسبو قطر 2023 والشروط اللازمة …

رابط التسجيل في اكسبو قطر 2023

حيث تستعد دولة قطر لاستضافة اكسبو 2023 والتي ترحب بجميع المتطوعين من شتى أنحاء العالم في هذا الحدث الذي يترفيه العالم بأكمله، كونه المعرض الأول للبستنة في منطقة تتميز بمناخها الصحراوي، وإليكم مميزات برنامج اسبو قطر الدوحة

مميزات اكسبو قطر 2023

حيث يحصل المشاركون ممثلي الحكومات على مساحة عرض مجانية سواء داخلية أو خارجية ، هذا بالإضافة إلى التنقلات المجانية .

تبادل الخبرات والمشاركة في الحوار والقضاء على التصحر.

منح قطع ومساحات للمنظمات الغير الحكومية لتقديم رسائلها لمجموعة كبيرة وواسعة من الزوار.

شروط التقديم في اكسبو قطر 2023

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 50 عام .

أن يكون المتقدم عربي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

ألا يكون المتقدم مطارد أمنياً أو عليه أحكام بالسجن.

ألا يكون مريض بمرض مزمن أو معدي.

رابط استمارة تسجيل المتطوعين Doha expo 2023