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خطوات ورابط التسجيل في اكسبو قطر 2023 والشروط المطلوبة
رابط التسجيل في اكسبو قطر 2023
رابط التسجيل في اكسبو قطر 2023، بدأ عدد كبير من الشباب من شتى الجنسيات في البحث عن رابط التسجيل في اكسبو قطر الذي يعد من أهم البرامج التي تقدمها الدولة القطرية للشباب للاستفادة من العمل التطوعي والذي من خلاله استطاعت أن تلفت أنظار العالم بأكمله في تحوبل الصحراء إلى بقعة زراعية تتحاكي عنها الدول العربية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل في اكسبو قطر 2023 والشروط اللازمة …
رابط التسجيل في اكسبو قطر 2023
حيث تستعد دولة قطر لاستضافة اكسبو 2023 والتي ترحب بجميع المتطوعين من شتى أنحاء العالم في هذا الحدث الذي يترفيه العالم بأكمله، كونه المعرض الأول للبستنة في منطقة تتميز بمناخها الصحراوي، وإليكم مميزات برنامج اسبو قطر الدوحة
مميزات اكسبو قطر 2023
- حيث يحصل المشاركون ممثلي الحكومات على مساحة عرض مجانية سواء داخلية أو خارجية ، هذا بالإضافة إلى التنقلات المجانية .
- تبادل الخبرات والمشاركة في الحوار والقضاء على التصحر.
- منح قطع ومساحات للمنظمات الغير الحكومية لتقديم رسائلها لمجموعة كبيرة وواسعة من الزوار.
شروط التقديم في اكسبو قطر 2023
- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 50 عام .
- أن يكون المتقدم عربي الجنسية.
- يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.
- ألا يكون المتقدم مطارد أمنياً أو عليه أحكام بالسجن.
- ألا يكون مريض بمرض مزمن أو معدي.
رابط استمارة تسجيل المتطوعين Doha expo 2023
- زيارة الموقع الرسمي لاكسبو قطر على الانترنت .
- ادخال البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.
- ادخل البريد الالكتروني الخاص بك.
- تأكد من صح البيانات المدخلة .
- اضغط على أيقونة “موافق” على الشروط والأحكام.
- اجب على الأسئلة المطروحة.
- ثم اضغط على “تسجيل”.