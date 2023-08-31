كشوفات المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة الجديدة 2023 spa.gov.iq موقع منصة مظلتي

يزداد البحث عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية، وتعمل الحكومة علىتلبية احتياجات المواطنين والذي يقدم في جميع محافظات العراق وليس محافظة واحده ومن خلال مقالنا سنتعرف على كشوفات المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة.

كشوفات المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة

صرحت الوزارة بالإعلان عن الاسماء خلال ايام قليلة وذلك بعد ان يتم الفحص لكافة المتقدمين والتاكد من صحة البيانات وانه تم قبول عدد كبير من المواطنين المتقدمين على ذلك الدعم المميزولكن لابد من توافر المعايير الاتية.

يجب أن يكون المواطن لديه جنسية عراقية وان يقم اقامة دائمة في العراق.

إدخال جميع البيانات المطلوبة والتأكد من أن تم كتابتها بشكل صحيح ويتم كتابة البيانات الصحيحة في المكان المخصص لذلك.

يجب رفع المستندات المطلوبة والضغط على الإستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية.

كما انه يجب الا يتوافر لديه اي دعم اخر.

كما انه يجب ان يقدم كافة المستندات التي تدل انه من المستحقين.

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خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية 2023

يمكننا من قبل الوزارة التعرف على الخطوات التي يجب إتباعها لكي تم التعرف على اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية ويتم من خلال تلك الخطوات: