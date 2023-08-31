“افرح ياعم” 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين في شهر سبتمبر 2023 | ووزير التموين يؤكد…

100 جنيه زيادة على بطاقة التموين في شهر سبتمبر 2023، خبر تداوله العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي، اسعد الملايين من اصحاب البطاقات التموينية خاصة وسط الغلاء التي تمر به البلاد بعد اندلاع الحرب الروسية على اوركرانيا، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين بداية من شهر سبتمبر .

100 جنيه زيادة على بطاقة التموين في شهر سبتمبر 2023

حيث يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى محافظات الجمهورية عن حقيقة خبر 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين في شهر سبتمبر 2023، والذي أثار حالة من الجدل في الشارع المصري الذي بحاجة كبيرة إلى مثل هذه الأخبار السعيدة خاصة بسبب الغلاء الذي تعاني منه الأسر المصرية في شراء ما يلزمهم من سلع ومواد غذائية .

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور”علي المصيلحي” أن الوزارة لم تعلن عن أي زيادة على بطاقات التموين الفترة الأخيرة، وأنها غير مسؤولة عن إصدار هذه القرارات، وأشار “المصيلحي” أن مجلس الوزراء هي الجهة المسؤولة عن اصدار قرار الزيادة، وأنها حتى الآن لم تقوم بـ اصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وزارة التموين ترد على خبر اضافة 100 على بطاقة التموين

وأكد “المصيلحي” خلال حوار له على قناة dmc مع الإعلامي “رامي رضوان” أن الوزارة مستمرة في صرف 5 أرغفة بلدي يومياً للمواطن، و مقررات تموينية بقيمة 50 جنيه للفرد الواخد شهرياً، ولا صحة للأخبار التي يتم تداولها بشأن زيادة في البطاقات التموينية، مشيراً إلى أنها أخبار غير صحيحة وتتسبب في احداث حالة من البلبلة وناشد الوزير المواقع الالكترونية تحري الدقة قبل نشر هذه الأخبار.