“مفاجأة مبروك لكل الناس…. انخفاض كبير في اسعار مواد البناء كله هيبني “فرحة زغاريط في البلد”

أسعار مواد البناء يتسأل الكثير من المواطنين المصريين عن أسعار مواد البناء التي أصبحت أسعارها عالية جدا خلال الفترة الزمنية الماضية والحالية، والتي لم تشهدها من قبل فبهذه الأسعار العالية هي خراب كبير لمن يرغب في بناء منشأة أو منزل يعيش به بهذه التكاليف الباهظة الثمن، حيث إرتفعت أسعار الحديد بشكل جنوني وهو العامل الأساسي لعملية البناء وغير أسعار الأسمنت والرمل والجبس وغيرها من مواد البناء.

متوسط أسعار الحديد

تعد صناعة الحديد بمصر من أقدم الصناعات وهي من الصناعات الإستراتيجية المهمة لسوق البناء وهي تتميز بأهميتها الإقتصادية، حيث إنها ترفع من النمو الإقتصادي بمصر وهي عامل أساسي في التنمية الصناعية، لذلك نقدم لكم متوسط أسعار الحديد الموجودة بالسوق المصري وهي كالأتي:

يبلغ حديد عز 32135 جنيه مصري وحديد المراكبي 28500 جنيه، وحديد السويس للصلب 32050 جنيه أما بالنسبة لحديد المصريين يبلغ 32050 جنيه، وحديد الجيوشي 32350 جنيه وحديد السويس للصلب 32050 جنيه ويبلغ حديد المصريين 32050 جنيه.

أسعار الجبس بالسوق المصري

تشهد جميع أسعار البناء إرتفاعا ملحوظا خلال هذه الفترة وإضافة إلى الفترة الماضية أيضا ومن أهم مواد البناء التي لا يمكن الإستغناء عنها في البناء، هو الجبس ومو من ضمن إستخدماته الكثيرة في عملية البناء، حيث سجلت أسعاره بالسوق المصري بالنسبة لجبس سيناء الذي بلغ سعره 850 جنيه للطن الواحد، أما بالنسبة لجبس العامرية الذي سجل 650 جنيها، وسجل أيضا جبس الدولية 580 جنيها مصريا وهذه هي الأسعار الموجودة بالسوق المصري.

أسعار الأسمنت بالسوق المصري

أرتفعت في الأونة الأخيرة أسعار الأسمنت بالسوق المصري والتي هي من أهم مواد البناء ويحدد سعرها كالأتي:

وصل سعر أسمنت المسلح إلى 1890 جنيه مصري، بينما وصل سعر أسمنت النصر إلى 1850 جنيه حيث بلغ سعر طن الأسمنت لشركة وادي النيل نحو 1840 جنيه، وبلغ سعر الطن الواحد لأسمنت المخصوص حوالي 1840 جنيه مصري، أما بالنسبة لسعر أسمنت العسكري بلغ نحو 1830 جنيه وبينما بلغ سعر أسمنت حلوان نحو 1830 جنيه، حيث بلغ سعر أسمنت المعلم نحو 1840 جنيه وهذه هي الأسعار الحالية بالسوق المصري للأسمنت.