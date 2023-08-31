أمر ملكي عاجل… زيادة خيالية في الضمان الاجتماعي 1445 لتلك الفئات توضيح من الموارد البشرية

حقيقه امر ملكي زيادة الضمان شهر سبتمبر يتساءل الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن زيادة الضمان لشهر سبتمبر، حيث يتم شرف صرف المعونات لشهر سبتمبر في نهاية شهر أغسطس والموافق يوم واحد 31 من شهر أغسطس، ولكن تساءلوا البعض بأن يوم 31 أغسطس يوافق يوم الجمعة وهو عطلة رسمية في نهاية الأسبوع فكيف تصرف الشهرية، سنتعرف اليوم على كل ما يخص زيادة الضمان لشهر سبتمبر الجاري

ولكن لم لم يكون زيادة الضمان شهر سبتمبر حقيقية، ولكنها يتم صرف معونات مع الضمان لشهر سبتمبر وليس زيادة.

الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يتمتع بزيادة الضمان لشهر سبتمبر

يوجد العديد من الشروط التي يجب توافرها حتى تتمتع بالزيادة لضمان شهر سبتمبر الجاري، وجاءت الشروط الاستفادة على النحو التالي أن يكون متقدم من زيادة الضمان لشهر سبتمبر لديه ابن أو بنت في سن 16 أو 18 من العمر بشرط أن يكون مؤهل ان يتم زيادة صرف الضمان شهر سبتمبر القادم.

حقيقة صرف رواتب ثلاثة مع مستفيدي الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية يتم صرف ثلاثة رواتب مع مسافرين الضمان الاجتماعي في شهر سبتمبر وذلك على النحو التالي، وكان الراتب الاول مع الزيادة الأولى والتي يكون المستفيد قد تحول من النظام القديم إلى النظام المتطور وتكون نسبة الراتب فيها 500 ريال سعودي تصرف مع شهر سبتمبر.

اما الراتب الثاني هم المستفيدين الذين قدموا اعتراض على تأخير دفعتهم المالية والتي جاءت الموافقة عليهم فيتم صرف رواتبهم بأثر رجعي، أما رواتب الثالثة وهي تصرف لجميع أولياء الأمور الذين لديهم أبناء في التعليم وتصرف كل بداية عام دراسي لمدة ثلاث أشهر من بداية العام الدراسي.

كيفية الاستعلام عن الحقيبة المدرسية

يبدأ جميع أولياء الأمور بالاستعلام عن الحقيبة المدرسية قبل بدء العام الدراسي بشهر واحد على الأقل يمكنك الاستعلام عن طريق الخطوات التالية، يمكنك الدخول أولا على الموقع الرسمي الموارد البشرية ثم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية، ومنها الضغط على نفاذ الوطني وكتابة رقم الهويه الخاص بولي الأمر ويمكن الاستعلام والضغط على زر الإستعلام حتى تستعلم عن الحقيبة التي تصرف قبل بداية العام الدراسي.