now كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 pdf عبر منصة مظلتي

كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023، يبحث الالاف عن كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 بعدما أكد أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أنه تم نشر كشوف الوجبة الجديدة عبر الصفحة الرسمية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك منصة مظلتي، ويمكنك حاليا الاطلاع على كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023، فتابعونا.

كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023

حالة من الترقب يعيشها المواطنين محدودي الدخل في انتظار استخراج كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 التي تم رفعها منذ قليل عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل العراقية، حيث تم اعلان اسماء المستفيدين من راتب الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة، حيث ستعلن الوزارة عبر موقعها الرسمي وصفحتها الموثقة على فيسبوك، حيث سيتم إطلاق اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023 في عموم المحافظات “نينوي، القادسية، النجف، القادسية، البصرة، صلاح الدين،…”، واليكم استخراج اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة:

قم بالولوج إلى منصة مظلتي.

قم بالدخول إلى اسماء الرعاية الاجتماعية.

اختر الوجبة الخامسة أو الوجبة الجديدة.

قم بادخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن اسماء المستفيدين.

اضغط على كلمة “بحث”.

اضغط على كلمة تحميل الكشوف pdf.

انتظر ليتم التحميل، وبعد ذلك قم بفتح الملف.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة

وقد تم اطلاق منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ليتم رفع كشوفات المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 عبر قسم الخدمات الالكترونية حيث توفر الوزارة جميع الكشوف عبر رابط مخصص ومفعل لهذا الغرض، ووفقا لتصريحات وزارية فأنه سيتم عقد مؤتمر صحفي موسع من قبل السيد الوزير للكشف عن اسماء المستفيدين حتى يتم صرف راتب الرعاية الاجتماعية لهم.

شروط الحصول الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023