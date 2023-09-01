الوجبة الأخيرة: كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 عبر منصة مظلتي العراقية
الوجبة الأخيرة: كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 عبر منصة مظلتي العراقية
يهتم الكثير بالتعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 والتي تتاح عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية والمعلن عنها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعي ومن خلال مقالنا سنتعرف على كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023.
كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023
يمكننا التعرف على خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية على منصة مظلتي ويتم من خلال الاتي.
- الدخول إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية ومنصة مظلتي الإلكترونية.
- ثم يتم إدخال رقم البطاقة الشخصية في المكان المخصص لها.
- بعد ذلك يتم إدخال الكود المرئي الذي يتكون من خمسة أرقام.
- قم بالضغط على تنزيل ملفات المشمولين.
- يتم البحث عن الاسم رباعي بكتابته داخل مربع البحث.
- التأكد من تاريخ الميلاد عند ظهور الاسم.
علي الجميع اتابع الخطوات المتوفرة بالاعلي للحصول علي الوجبة الاخيرة المقدمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق وذلك من اجل مساعدة المواطنين علي المعيشة بالوقت الحالي في ظل الظروف الصعبة .
اقرا أيضًا: كشوفات المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة الجديدة 2023 spa.gov.iq موقع منصة مظلتي
شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية العراق 2023
صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عن بعض من المعايير وشروط قبول المشمولين بالرعاية الاجتماعية والتي من بينها الاتي.
- كما انه يجب ان يكون مقيم اقامة دائمة في العراق و لابد من أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
- كما انه لابد الا يمتلك المتقدم أسرة من أربعة أفراد أو اكثر.
- الا يقل عمر الرجال عن 60 عامًا واما عن عمر السيدات بين 15-50 عامًا.
- حيث انه لابد من ان يكون مسجلًا في الشؤون الاجتماعية مسبقًا.
- لا يمتلك أملاك أو تأمين صحي أو تأمين اجتماعي.
- الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر موقع الوزارة او منصة مظلتي التي تم الاعلان عنها.