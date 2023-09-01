الوجبة الأخيرة: كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 عبر منصة مظلتي العراقية

يهتم الكثير بالتعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 والتي تتاح عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية والمعلن عنها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعي ومن خلال مقالنا سنتعرف على كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023.

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023

يمكننا التعرف على خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية على منصة مظلتي ويتم من خلال الاتي.

الدخول إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية ومنصة مظلتي الإلكترونية.

ثم يتم إدخال رقم البطاقة الشخصية في المكان المخصص لها.

بعد ذلك يتم إدخال الكود المرئي الذي يتكون من خمسة أرقام.

قم بالضغط على تنزيل ملفات المشمولين.

يتم البحث عن الاسم رباعي بكتابته داخل مربع البحث.

التأكد من تاريخ الميلاد عند ظهور الاسم.

علي الجميع اتابع الخطوات المتوفرة بالاعلي للحصول علي الوجبة الاخيرة المقدمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق وذلك من اجل مساعدة المواطنين علي المعيشة بالوقت الحالي في ظل الظروف الصعبة .

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شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية العراق 2023

صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عن بعض من المعايير وشروط قبول المشمولين بالرعاية الاجتماعية والتي من بينها الاتي.