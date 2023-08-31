تردد قناة عين التعليمية  iEN بالإمارات علي النايل سات

تعتبر من ضمن القنوات التابعة لوزارة التربية بالمملكة وتعمل على تقديم عدد من الخدمات لكافة المراح التعليمية ويتم بث محتواها على مدار اليوم ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة عين التعليمية.

تردد قناة عين التعليمية

تم الاعلان من قبل وزارة التربية عن قيام قناة عين ببث بعض من البرامج التعليمية للطلاب لكافة المراحل التعليمية ومنها الابتدائية والمتوسطة والتعليم الثانوي ويوجد بها عدد من الدروس وتم القيام بها منذ ان تم انتشار فيروس كورونا وذلك لعدم انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة الطلاب من العدوى.

برامج قنوات عين دروس تعليمية

يوجد بها برامج تختص بشرح المواد الدراسية.

بعض من البرامج التي تقوم ببث عدد من الاختبارات حتى يستطيع الطلاب تطبيقها.

تقديم جميع الجداول التي تتعلق بكافة المراحل التعليمية.

تقدم قناة عين البرامج التعليمية افي شرح مبسط.

تقوم بعرض وتقديم اختبارات وامتحانات تطبيقية.

تردد قنوات عين دروس تعليمية على النايل سات

يمكننا الاستمتاعلا بمحتواها من خلال التعرف على التردد الاتي.

التردد 11654

الاستقطاب عمودي

القمر الصناعي نايل سات

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 4\3

تردد أخر للقناة على النايل سات

التردد 11654

الاستقطاب أفقي

القمر الصناعي نايل سات

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 6\5

تردد قناة عين دروس تعليمية على عرب سات 2024

التردد 11770

الاستقطاب عمودي

القمر الصناعي عربسات

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 4\3

مميزات قناة عين