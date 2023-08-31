موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1445 وخطوات التسجيل الالكتروني 1445 | وزارة الموارد البشريةhrsd.gov.sa

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1445، تسعى الحكومة السعودية على تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة لعدد كبير من الأسر داخل المملكة السعودية، وهذا من خلال تقديم العديد من برامج الدعم وأبرزها الضمان الاجتماعي المطور الذي يعد من أهم برامج الدعم الذي تقدمه المملكة لعدد كبير من الأسر الأكثر احتياجاً للتغلب على ظروف المعيشة الصعبة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أهم تفاصيل الضمان الاجتماعي المطور 1445 .

قيمة الضمان الاجتماعي المطور 1445

وكانت وزارة الموارد البشرية قد أعلنت عن قيمة الضمان الاجتماعي المطور لعدد من الفئات وهي :

حصة الفرد الواحد من الضمان الاجتماعي 1100 ريال سعودي.

أما العائلات المكونة من فردين يحصلون على 1650.

ومبلغ 2200 ريال سعودي للعائلات المكونة من 3 أفراد.

أما عن حصة الأسرة المكونة من 4 أشخاص فتحصل على 2750 ريال سعودي.

فيما تحصل الأسرة المكونة من 5 أفراد على راتب شهري بقيمة 3300 ريال سعودي.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور

يجب أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يكون لديه أصول أو عقارات.

ألا يكون المتقدم مستفيد من أي برامج دعم أخرى.

أن يكون دائم الإقامة في السعودية ولا يغادر أراضيها.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1445

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1445 في بداية كل شهر، ومن المقرر أن يوافق يوم 1 سبتمبر يوم الجمعة وهو عطلة رسمية ولهذا قررت الوزارة صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر سبتمبر في 31 من اغسطس الجاري أو السبت الموافق 2 سبتمبر 2023.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور