تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على جميع الاقمار الاصطناعية

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، وهي واحدة من القنوات التلفزيونية المتميزة والمحبوبة في المنطقة، تتميز هذه القناة بتقديم محتوى غني ومتنوع يشمل مجموعة متنوعة من البرامج والوثائقيات التي تغطي مجموعة واسعة من المواضيع، تتنوع هذه المواضيع من الحياة البرية إلى الثقافات والتاريخ والتكنولوجيا والمزيد، بهدف توسيع الوعي وتبادل المعرفة والتفاهم بين الشعوب، تعمل القناة على نقل مناظر رائعة وفريدة للطبيعة والحضارات القديمة من جميع أنحاء العالم، مستخدمة أحدث التقنيات في إنتاج برامجها لجعل المشاهدين يشعرون بأنهم يعيشون هذه اللحظات المذهلة.

كيفية ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على التلفزيون

خطوات استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي بشكل سلس ومنظم:

توجيه الهوائي بشكل صحيح، تأكد من توجيه هوائي الاستقبال نحو القمر الصناعي المناسب مثل Nilesat أو Arabsat. تحقق من عدم وجود أي عوائق تعوق استقبال إشارة القمر الصناعي بشكل فعّال. ضبط جهاز الاستقبال والتوصيل، اتبع تعليمات جهاز الاستقبال لضبط مستوى إشارة القمر الصناعي. استخدم كابل التوصيل الملائم لربط الجهاز بالهوائي. قم بتسجيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2023 في قائمة الترددات المفضلة على جهاز الاستقبال، ستسهم هذه الخطوة في الوصول السريع إلى القناة. حافظ على تحديث جهاز الاستقبال ومستلزماته بشكل منتظم، حيث يمكن أن تؤثر التطورات التقنية على ترددات القنوات وإعدادات الاستقبال. قم بإجراء مسح دوري للقنوات للتحقق من استمرار توفر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على جهاز الاستقبال.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

تردد القناة على نايل سات (HD):

القمر الصناعي: نايل سات (7.0° W) (HD)

التردد: 12467

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد القناة الجديد على نايل سات (SD):