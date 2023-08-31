“مظلتي” كشوفات المشمولين في رواتب الرعاية الاجتماعية الدفعة الاخيرة 2023 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

بحث الكثير من مواطني الدولة عن اسماء المستفيدين من الدعم حيث انه برنامج مقدم من الحكومة العراقية لدعم أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط والغير قادرين على مواجهة الظروف الاقتصادية والمعيشية ومن خلال مقالنا سنتعرف على كشوفات المشمولين في رواتب الرعاية الاجتماعية.

كشوفات المشمولين في رواتب الرعاية الاجتماعية

يمكننا الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 من خلال ان يتم القيام بالاتي.

يتم في البداية الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او منصة مظلتي.

الضغط على زر الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.

ثم يتم تحديد الوجبة الخامسة ويتم النقر على استعلام.

انتظار النتيجة على ستظهر كافة الاسماء ولابد من التاكد من صحة الرقم القومي.

كما يمكن لمواطني العراق ان يتم الاستعلام عن الوجبة الأخيرة في الرعاية الاجتماعية 2023 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك بشكل الكتروني حتى يتم توفير الوقت والجهد.

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ما هي اهم معايير الحصول على دعم المشمولين في رواتب الرعاية الاجتماعية