الدفعة الاخيرة : أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة رقم 5 الخامسة 2023 منصة مظلتي العراقية

يعتبر من اكثر الموضوعات بحثًا وقد تقدجم عدد 400 الف وانه لم يتم قبول الا يواء 200 الف من المفترض اعلانها خلال الأيام قليلة عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق او منصة مظلتي ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة 2023

صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية عن انه تقوم الان بفرز كافة المتقدمين والتعرف على من استوفي فيهم المعايير بدا الكثير من المواطنين في اجراء البحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية في الدفعة الخامسة، ومنض من الشروط التي حددتها الوزارة هي.

يجب ان يكون المستفيد عراقي الجنسية ويقيم في الدولة.

لابد من ان يكون عمر المتقدم من السيدات من 18 لـ60 عاماً، للذكور و 15 لـ 55 عاماً.

أن يكون الحد الأدنى لعدد أفراد الأسرة 4 أفراد.

ألا يمتلك المستفيد أي ممتلكات غالية الثمن مثل الأراضي الزراعية.

ألا يكون المتقدم أي تأمين من جهات اخرى.

كما انه يجب ان يتم تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لقبول الحصول على الدعم.

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الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق 2023

يمكننا الاستعلام عن كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية في العراق 2023 والتي تتم من خلال القيام بالاتي وهو.