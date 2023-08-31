“قسط براحتك” بمقدم 30 ألف جنيه احصل على شقة في الاسكان الاجتماعي 2023…. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

بمقدم 30 ألف جنيه احصل على شقة في الاسكان الاجتماعي 2023، بعدما أعلن صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب في المرحلة الجديدة من مبادرة “سكن لكل المصريين” والتي خصصتها الدولة لعدد كبير من الشباب ومحدودي الدخل ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تفاصيل شقق الاسكان الاجتماعي والشروط والأوراق المطلوبة.

شقق الإسكان الاجتماعي

ساعات قليلة ويتم الإعلان عن طرح وحدات سكنية بشقق الاسكان الاجتماعي التي من المقرر أن تعلن عن السعر النهائي للوحدات، بعد الاتفاق مع وزارة المالية والتي أعلنت عن تحمل فارق الفوائد لحوالي ما يقرب من 85 ألف وحدة سكنية.

أين توجد شقق الإسكان الإجتماعي ؟

وكانت وزارة الاسكان الاجتماعي أعلنت عن وجود شقق الاسكان الاجتماعي في عدد من المحافظات وهي: أسيوط الجديدة وأخميم الجديدة وقنا الجديدة وأسوان الجديدة، 15 مايو والعبور الجديدة وبدر وحدائق العاصمة والسادات وبرج العرب والفيوم الجديدة وبنى سويف الجديدة وسوهاج الجديدة.

مقدم شقق الاسكان الاجتماعي

وترددت الأنباء عن أنه من المتوقع أن يصل مقدم حجز الوحدات الجديدة في مشروع سكن لكل المصريين إلى 30 ألف جنيه، أما عن طرق السداد الخاصة بالأقساط والتي تصل إلى حوالي 20 عام وكانت وزارة المالية قد أعلنت أنها سوف تتحمل فارق الفائدة.

شروط الحصول على وحدة سكنية في الاسكان الاجتماعي 2023