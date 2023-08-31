زيادة المعاشات 750 جنيه لجميع أصحاب المعاشات.. الحكومة تُعلنها رسميًا قبل الصرف بدقائق

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن اقتراب موعد صرف معاشات شهر سبتمبر التي تكون بقيمة الزيادة الأخيرة، وهو يوافق يوم الجمعة 1 سبتمبر 2023، حيث إن الزيادة موجهة لأكثر من 11 مليون مستفيد وقائم بالصرف من أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية، إضافة إلى أن عمليات الصرف تكون من عدة أماكن مختلفة تتمثل في ماكينات الصراف الألي، وكذلك البنوك الحكومية والخاصة، فضلاً عن المحافظ الإلكترونية والفروع المختلفة، مع كذلك منافذ فوري المؤهلة لصرف المعاشات.

زيادة معاشات شهر سبتمبر

وأوضحت وزارة التضامن، أن نسبة الزيادة لمعاشات شهر سبتمبر بلغت نحو 15%، وهي كحد أدنى نحو 175 جنيه، فضلاً عن أن الحد الأقصى للحصول على الزيادة بلغت نحو 1635 جنيه، إضافة إلى أن الزيادة لجميع المستفيدين والقائمين بالصرف وصلت إلى ما يقارب من 750 جنيه، مع العلم أنها تأتي لجميع المؤهلين للحصول على صرف المعاشات لهذا الشهر، في إطار تخفيف العبء الاقتصادي عنهم.

أماكن صرف المعاشات لشهر سبتمبر

وتستعد كافة الجهات المؤهلة للصرف لفتح منافذها من أجل استقبال أصحاب المعاشات، مع العلم أن عمليات الصرف تكون من كافة الجهات وماكينات الصراف الألي، التي هي على أتم استعداد من أجل القيام بصرف المعاشات مع قيمة الزيادة التي تم تطبيقها في الفترة الأخيرة، هذا وأنه يتم كذلك فرض كافة الضوابط التي تضمن الحصول على صحة وسلامة المواطنين أثناء عمليات الصرف، والعمل على الوقاية من أي أضرار تُصيبها عند الصرف، خاصة وأن الحكومة كذلك تفرض كافة أجهزتها من أجل التسهيل على المواطنين في الحصول على معاشاتهم دون أدنى مشاكل.