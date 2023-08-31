بكاء هيستيري من ممرضة سعودية يثير ضجة رواد التواصل الاجتماعي.. أيه الحكاية؟

انتشرت في الفترة القليلة الماضية، فيديو أثار جدلاً كبيرًا يُفيد بلحظة بكاء شديدة من ممرضة سعودية، تصدرت جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر الفيديو بسرعة الصاروخ في جميع نواحي البلاد، مما أثار ضجة كبيرة حول معرفة سبب البكاء من قبل الألاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية، لهذا سنعرض لكم في هذا التقرير كافة التفاصيل التي تدور حول هذا الموضوع.

بكاء هيستيري من ممرضة سعودية

ظهرت ممرضة في فيديو وهي تبكي بحرقة شديدة داخل مستشفى حفر الباطن، كما لم تتمالك دموعها وهي تستمع لتكريمها من قبل مسؤولي المستشفى عبر جهاز النداء الصوتي، وذلك تكريمًا لما قدمته من خدمات مثالية من أجل رعاية المرضى وتقديم أفضل خدمات لهم واجتهادها في تأدية العمل، فضلاً عن أن الفيديو كذلك حمل الكثير من الكلمات الطيبة التي تم إلقائها عبر النداء الصوتي في مستشفى حفر الباطن، مما أعربت عن شكرها وامتنانها بهذه اللفتة الطيبة.

فيديو بكاء ممرضة في السعودية

وأثناء لحظة تكريم الممرضة، التي تُدعى روابي بن صالح العنزي، فقد تفاجئت بإذاعة النداء الصوتي التي قالت “بإن الزميلة في قسم عناية القلب والقسطرة القلبية، تميزت بشكل كبير خلال الفترة الماضية وأسهمت في تقديم كل سُبل الراحة التي يحتاج إليها المرضى، فضلًا عن خدمة المستفيد، لهذا وجب عينا شكرها على كم الجهد والعطاء التي بذلته في سبيل الارتقاء بمهنة التمريض، متمنين لها المزيد من التقدم والازدهار في الفترات المقبلة.