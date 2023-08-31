“شغلني شكراً” رابط وظائف وزارة الكهرباء 2023 والشروط والأوراق المطلوبة moee.gov.eg

رابط وظائف وزارة الكهرباء 2023، بعدما أعلنت الشركة المصرية للكهرباء عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة، وبدأ عدد كبير من الشباب في البحث عن رابط التقديم والأوراق والشروط المطلوبة،خاصة وأن الوظائف الحكومية من أهم الأمور التي تخص عدد كبير من الشباب لما فيها من مميزات أبرزها حصول الموظف على الكثير من الإمتيازات أبرزها التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي، والحصول على أعلى المرتبات، ويسعى موقع البديل دائماً على عرض أهم التفاصيل التي تهم القارئ العربي في شتى المجالات ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم لوظائف وزارة الكهرباء والشروط المطلوبة….

شروط التعيين في وظائف وزارة الكهرباء

أن يكون المتقدم لديه المؤهلات العالية في مجال الأمن أو الشرطة العسكرية.

أن يكون لديه الخبرة وألا تقل عن 15 عام في مجال الكهرباء.

يجب أن يكون المتقدم أنهى فترة التدريب ومدتها عامين .

أن يجتاز المتقدم الاختبارات التي أعلنت عنها الوزارة.

يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

أن يحصل على موافقة من هيئة الأمن القومي للترشيح.

رابط وظائف وزارة الكهرباء 2023

يجب زيارة الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة على الإنترنت من هنا .

اختر الوظائف المتاحة .

ثم اضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها .

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموجودة أمامك.

قراءة الشروط والأحكام .

انقر على أيقونة “موافق”.

قم برفع الأوراق والمستندات المطلوبة .

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على تسجيل.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة الكهرباء