هنا.. معدلات القبول في الجامعة الهاشمية 2023 ودليل القبول الموحد في الجامعات الاردنية عبر رابط admhec.gov.jo

معدلات القبول في الجامعة الهاشمية 2023، يبحث الالاف من الطلاب عن معدلات القبول في الجامعة الهاشمية 2023 بهدما اجتازوا مرحلة التوجيهي بنجاح، حيث قامت وزارة التعليم العالي بالاعلان عن دليل القبول الموحد في الجامعات الاردنية عبر موقع التنسيق الموحد، حيث يأمل الطلاب في الالتحاق بالكليات والجامعات التي تتناسب مع رغباتهم، واليكم الحدود الدنيا للقبول في الجامعة الهاشمية لكل الكليات، فتابعونا.

معدلات القبول في الجامعة الهاشمية 2023

تم الاعلان عن معدلات القبول في الجامعة الهاشمية 2023 لطلاب التوجيهي لكافة الكليات لجميع التخصصات، وذلك وفقا لما يلي:

كليات الصيدلة تقبل من 92.1%.

بينما كليات التمريض إناث تقبل من مجموع 88%.

في حين أن كليات التمريض ذكور تقبل من مجموع 88.4%.

إضافة إلى أن كلية العلاج الطبيعي تقبل من 87.6%.

بينما كلية علوم المختبرات الطبية تقبل من 86.3.

هذا وأن كلية التغذية والحمية تقبل من 84.7%.

فضلاً عن أن كلية العلاج الوظيفي تقبل من مجموع 85.5%.

كلية الإرشاد والصحة النفسية تقبل من 83.4%.

معدلات القبول في الجامعة الهاشمية للأجانب

بالنسبة لكليات الطب وطب الأسنان فهي تقبل من 80%.

كليات التمريض والطب البيطري تقبل من 65%.

في حين أن كليات التمريض والعلوم الطبية تقبل من 55%.

باقي التخصصات المختلفة تقبل من 50%.

معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023

تم الكشف عن معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023 عبر موقع التنسيق الموحد، علما بأن الحدود الدنيا للقبول تختلف بين الجامعات الأردنية الحكومية والأهلية، واليكم تحميل دليل القبول الموحد في الجامعات الاردنية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع تنسيق القبول الموحد.

اختر الشعبة والعام الدراسي الذي تبحث عن المعدلات الخاصة به.

الضغط على زر تحميل الملف.

انتظر حتى الانتهاء من التحميل، ثم قم بفتح الملف.

شروط القبول في الجامعات الاردنية 2023