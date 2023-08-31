موعد نزول حساب المواطن وخطوات الاستعلام برقم الهوية 1445| وزارة الموارد البشرية portal.ca.gov.sa

موعد نزول حساب المواطن 1445، أصبحت من أهم الكلمات على محرك البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة،وذلك بالتزامن مع بداية شهر سبتمبر 2023، حيث يعد حساب المواطن من أهم أنظمة الدعم التي تقدمه المملكة العربية السعودية لمساعدة عدد كبير من الأسر من محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة الغلاء الذي تعاني منه الكثير من الدول العربية جراء الحرب الروسية على أوكرانيا، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد نزول حساب المواطن وخطوات الاستعلام.

موعد نزول حساب المواطن 1445

حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديد موعد نزول حساب المواطن على الصفحة الرسمية له على الإنترنت ، وذلك بعد أن تزايدت عن همليات البحث خلال الساعات الأخيرة من قبل عدد كبير من المستفيدين من حساب المواطن .

وأشارت وزارة الموارد البشرية على صفحتها على الإنترنت أنه من المقرر أن يتم نزول راتب حساب المواطن في يوم 10 من كل شهر ميلادي، أما في حالة إذا تصادف اليوم إجازة رسمية فمن المقرر أن يتم تقديمه أو ترحيله لليوم التالي ، وفي هذا الشهر سوف يكون الصرف يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

يهتم عدد كبير من الأشخاص المستفيدين من حساب المواطن التعرف على موعد الصرف، وأهم التفاصيل الخاصة بالصرف ، وكانت وزارة الموارد البشرية أعلنت عن وجود رابط الكتروني يتيح للمواطنين الاستعلام عن حساب المواطن بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية…