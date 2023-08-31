تنزيل قناة القاهرة الإخبارية 2023 على الأقمار الصناعية

يتساءل الكثير من الأشخاص عن التردد الجديد لقناة القاهرة الإخبارية على الأقمار الصناعية المتمثلة في العرب سات والنايل سات، حيث إن قناة القاهرة الإخبارية هي من أهم القنوات المصرية التي تنقل العديد من البرامج المختلفة التي من بينها السياسة والاقتصاد والرياضة، وكذلك البرامج المتنوعة التي يحتاج إليها جميع الشرائح، فضلاً عن إمكانية القيام بضبط التردد الخاص بالقناة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة القاهرة الإخبارية الجديد 2023

من أجل مشاهدة أقوى البرامج الحصرية ومتابعة الأخبار على مدار الـ 24 ساعة، خاصة مع التطوير الكبير التي تشهده القناة، فيمكن القيام بضبطها وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

بينما التردد يتمثل في 11747.

استقطاب القناة فهو عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الترميز يتمثل في 27500.

خطوات ضبط قناة القاهرة الإخبارية على القمر الصناعي الجديد 2023

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بإستقبال تردد قناة القاهرة الإخبارية على الأقمار الصناعية المتمثلة في العرب سات والنايل سات، وفقًا لما يلي:-

في البداية يجب التحكم في جهاز الريموت.

ثم يتم الضغط على زر “التركيب”.

بعد ذلك يجب الضغط على أيقونة “قائمة الترددات”.

بعدها يتم إضافة جميع البيانات المتعلقة بالقناة في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

لتتمكن بعدها من تنزيل جميع القنوات.

وعليه يتم اختيار القناة التي ترغب في مشاهدتها على الأقمار الصناعية.

يذكر أن قناة القاهرة الإخبارية انتشرت بشكل كبير في الفترة القليلة الماضية، نظرًا للمحتوى الجيد التي تقوم بإذاعته.