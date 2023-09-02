“1000 جنيه في السكة” حقيقة منح البريد المصري ألف جنيه لكل مواطن يحمل هذا الرقم القومي

يبحث مواطني جمهورية مصر العربية حول حقيقة منح البريد المصري ألف جنيه ذلك الخبر الذي انتشر كانتشار النار بالهشيم بمجرد ذكره، حيث إن ألف جنيه ليس مبلغ قليل قد يلبي المزيد من الاحتياجات اليومية لمن يحالفهم الحظ في الحصول على هذه المنحة، لذلك قررنا أن نعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر الذي قد لا يكون له أي أساس من الصحة.

حقيقة منح البريد المصري ألف جنيه

نظرا لزيادة تساؤل حول حقيقة منح البريد المصري ألف جنيه وذلك لبعض حاملي البطاقات الخاصة بالرقم القومي فقد أكدت هيئة البريد المصرية أنه لا صحة لما تم تداوله من أخبار بخصوص منح الهيئة ذلك المبلغ المذكور، حيث إنها أكدت أيضا أن هذه الأخبار قد انتشرت على المواقع المضللة التي غرضها الحصول على نسب مشاهدات عالية حتى وإن لم تكن صادقة في أخبارها.

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة أكدت على أنه إذا كان هناك أي صحة بخصوص مثل هذه الأخبار التي تخص المواطن المصري، فإنه من الطبيعي أن يجد المواطن هذه المعلومات على الصفحة الرسمية الموثقة الخاصة بهيئة البريد المصرية.

ما هي إجراءات هيئة البريد المصرية للتصدي لهذا الخبر ؟

بعدما تأكد المواطنين من كون ما تم تداوله هو ضرب من الخيال وأن حقيقة منح البريد المصري ألف جنيه ما هو إلا خبر كاذب كتبه أحد الأشخاص بغرض إثارة السخط العام، فإننا وجدنا أن العاملين داخل الهيئة وخاصة المركز الإعلامي الخاص بهيئة البريد المصرية قد ناشد جميع المواقع المظلة وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة التحرر والمصداقية في نقل الاخبار التي تخص المجتمع المصري، وذلك حتى لا يتم اتخاذ أي إجراءات تعسفية ضد هؤلاء الأشخاص لذا يمكننا القول أنه إذا تكرر الخطأ مرة أخرى فلا يلومن إلا أنفسهم.

هذا كل ما ورد إلينا بخصوص هيئة البريد المصرية والأخبار الملفقة التي تم انتشارها، كما ناشدت الهيئة جميع مواطني جمهورية مصر العربية بضرورة التريث قبل تصديق أي أخبار يتم الإعلان عنها دون توثيق.